1.440,93 EUR +1,95% (08.01.2019, 11:51)



1.443,00 EUR +1,52% (08.01.2019, 12:05)



1.629,51 USD +3,44% (07.01.2019, 22:00)



US0231351067



906866



AMZ



AMZN



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (08.01.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Amazon-Tochter Ring präsentiere auf der Consumer Electronics Show (CES) zahlreiche neue Produkte, z.B. das Ring Flutlicht. Doch das Startup könne nicht nur durch eine Neuauflage der smarten Video-Türklingel glänzen, sondern erweitere sein Produkt-Portfolio.Amazon habe im März 2018 für das Startup Ring eine Milliarde Dollar auf den Tisch gelegt. Die zweitgrößte Übernahme, die der Internet-Riese jemals getätigt habe. Bisher würden sich die smarten Türklingeln bereits mit dem Sprachassistenten Alexa verbinden lassen. Die Integration sei aber noch nicht voll ausgereift.Doch die Verknüpfung mit Amazons intelligentem Sprachassistenten sei nicht die einzige Synergie. Der Kauf von Ring könnte dem Online-Händler helfen, eine entscheidende Hürde zu überwinden - die verschlossene Haustür der Kunden. Amazon habe bereits Ende 2017 eine Verknüpfung aus Cloud-Kamera und automatischem Türschloss getestet. Der Lieferdienst habe selbstständig die Haustür öffnen und das Paket hinter die Tür stellen können. Inzwischen lasse sich die Ring Video-Türklingel mit den automatischen Türschlössern anderer Anbieter verbinden.Mit Ring dringe der Versandhändler auf die aussichtsreichen Wachstumsmärkte Smart-Home und Home-Security vor.Anleger sollten die Gewinne bei der Amazon.com-Aktie laufen lassen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link