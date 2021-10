Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.943,00 EUR -0,44% (22.10.2021, 08:38)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.945,50 EUR +0,14% (21.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.435,01 USD +0,58% (21.10.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (16 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Jedes Jahr liefere Adobe Analytics seine Prognosen zum US-Online-Shopping für die Vorweihnachtszeit - und am Mittwoch sei es erneut soweit gewesen: Für die Monate November und Dezember werde ein Anstieg der Verkäufe um zehn Prozent auf 207 Milliarden Dollar erwartet.Der prognostizierte Anstieg falle damit zwar geringer aus als das Plus von 33 Prozent aus dem Vorjahr. Doch angesichts des abflachenden Corona-Rückenwinds und der anhaltenden Lieferprobleme (beispielsweise bei beliebten Elektronikartikeln wie der PlayStation 5) sei die Prognose klar positiv zu werten.Denn bei den über 100 Millionen untersuchten Artikeln hätten sich die "Ausverkauft"-Meldungen im September um 360 Prozent gegenüber dem Januar 2019 erhöht. Gehe es Richtung Weihnachten, dürfte dieses Problem weiter zunehmen. Dass der Markt dennoch wachsen solle, zeuge von der tief greifenden Stärke des Online-Shopping-Trends.Für Amazon.com stehe im Weihnachtsquartal damit mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ein weiterer Umsatzrekord ins Haus. Analysten würden im 4. Quartal ein Erlösplus von 13 Prozent auf 142 Milliarden Dollar erwarten.Im aktuellen Umfeld könnte Amazon.com darüber hinaus beweisen, dass eigene Logistik und Skaleneffekte selbst in schwierigen Zeiten für Stabilität sorgen würden. Es wären gute Argumente für die hohen Logistikinvestitionen, an denen sich manche Anleger zu Unrecht stören, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: