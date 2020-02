Roche sei es im abgelaufenen Jahr gelungen, die Umsätze und Gewinne trotz des zunehmenden Drucks durch Biosimilars (Nachahmerprodukte) deutlich zu steigern. Die Genussscheine (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5) seien um 1,1% gestiegen.



H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, Nasdaq OTC-Symbol: HMRZF)-Anleger (+9,2%) hätten erfreut auf starke Zahlen zum Abschlussquartal und einen Wechsel an der Konzernspitze reagiert.



Aktie des Öl-Multis Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) (-3,8%) sei aufgrund eines überraschend starken Gewinnrückganges eingeknickt.



Die Unilever-Aktie (ISIN: NL0000009355, WKN: A0JMZB, Ticker-Symbol: UNI3, EN Amsterdam: UNA, NASDAQ OTC-Symbol: UNLNF) (+2,2%) habe sich positiv entwickelt - trotz eines Gewinneinbruchs und schwacher Wachstumsaussichten.



Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, NYSE-Symbol: KO) (+3,3%) hingegen verzeichne Zuwächse bei Umsatz und Gewinn und blicke positiv auf das Jahr.



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe angekündigt, seine Produktion in China wegen des Ausbruchs des Coronavirus vorerst weiter bis zum 10. Februar auszusetzen. Die Vorzugsaktie habe 2,9% verloren. (31.01.2020/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Berichtssaison ist in vollem Gange, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) habe angetrieben vom erfolgreichen Ein-Tages-Versandprogramm, einem starken Cloud-Geschäft und steigenden Prime-Mitgliedschaften mit starken Zahlen begeistert. Die Aktie sei nachbörslich um 9,8% nach oben gesprungen.Anhaltendes Cloud-Wachstum treibt auch das Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT)-Geschäft an. Die Zahlen hätten deutlich die Erwartungen übertroffen und die Aktie angeschoben (+2,8%).