Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.699,00 EUR +0,28% (18.05.2021, 11:11)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.697,50 EUR +0,41% (18.05.2021, 10:56)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.270,39 USD +1,47% (17.05.2021, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Deutschland Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern. (18.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Medienbranche bleibe nach zwei großen Deals in Bewegung. Amazon solle an den Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Filmstudios interessiert sein, berichte die "Financial Times". Die Verhandlungen seien bereits seit Wochen gelaufen. Klappe der Deal, wäre dies ein Pfund im Kampf um Streaming-Marktanteile.MGM sei eines der wenigen noch nicht von einem Großkonzern geschluckten Hollywood-Filmstudios. Größter Anteilseigner von MGM sei der Hedgefonds Anchorage Capital. Laut "Financial Times" wolle Amazon für MGM knapp neun Milliarden Dollar bezahlen.MGM habe wie der Rest der Branche in der Pandemie unter geschlossenen Kinos zu leiden, der Start der Blockbuster-Hoffnung "No Time to Die" aus der James-Bond-Reihe habe bereits mehrfach verschoben werden müssen.MGM biete neben Filmen auch in kleinerem Stile Serien an. 2020 solle auch Netflix Interesse daran gezeigt haben, die Exklusivrechte für den neuen James-Bond-Kinofilm aus den MGM-Studios zu kaufen. Dem Streamingdienst war dem Vernehmen nach letztlich aber der aufgerufene Preis zu hoch, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: