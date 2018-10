XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.404,62 Euro -2,76% (29.10.2018, 16:41)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.398,48 Euro -2,50% (29.10.2018, 16:58)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 1.608,48 -2,09% (29.10.2018, 16:58)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern.

(29.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Analyst Daniel Kurnos von Benchmark Company:Laut einer Aktienanalyse bestätigt Daniel Kurnos, Analyst von Benchmark Company, seine Kaufempfehlung für die Aktien des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Ein Wandel bei Amazon.com Inc. von einer Wachstumsstory zu einem Value-Play sei noch eine ganze Weile entfernt, so die Einschätzung der Analysten von Benchmark Company.Im Hinblick auf den Umsatz habe Amazon.com zwar gleich in zweifacher Hinsicht enttäuscht. Zum einen sei der Q3-Umsatz hinter den Erwartungen zurückgeblieben und zum anderen liege die Q4-Guidance unterhalb der Konsensprognose. Dafür übertreffe aber die Profitabilität weiterhin die Schätzungen.Der Aktienkurs könnte sich zwar zunächst etwas volatil zeigen. Analyst Daniel Kurnos ist aber der Meinung, dass Amazon über eine Fülle von Möglichkeiten verfüge das Umsatzwachstum am Laufen zu halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: