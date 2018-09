Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (10.09.2018/ac/a/n)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Amazon.com bleibt beliebteste Aktie auf Tradegate Exchange - AktiennewsMit einem Handelsumsatz von rund 459,4 Mio. Euro bleibt die Aktie von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) im August die mit Abstand beliebteste Aktie auf Tradegate Exchange, so die auf die Ausführung von Privatanleger-Aufträgen spezialisierte Wertpapierbörse Tradegate Exchange in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt lag der Orderbuchumsatz auf der Tradegate Exchange bei 8,8 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,7 Mrd. Euro). Das entspricht einem Wachstum von 32,2 Prozent. Die Tradegate Exchange ist damit nach der Xetra-Plattform der Frankfurter Wertpapierbörse der größte Handelsplatz in Deutschland.Aktien waren die Anlageklasse mit dem höchsten Handelsumsatz: 8,1 Mrd. Euro entfielen darauf. Nach der Aktie von Amazon folgen die Papiere der Wirecard AG (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) mit 417 Mio. Euro sowie - fast gleichauf - Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) und Bayer AG (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, Nasdaq OTC-Symbol: BAYZF) mit 227,205 Mio. Euro bzw. 227,199 Mio. Euro.