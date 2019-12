Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.671,8 EUR -0,06% (30.12.2019, 09:56)



Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.672,00 EUR -1,55% (30.12.2019, 09:40)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.869,80 USD -0,70% (27.12.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (13 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (30.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Aktie des Onlinehändlers Amazon habe zuletzt mächtig Gas gegeben. Im Zuge des deutlichen Kurssprungs am vergangenen Donnerstag sei dem Papier ein deutliches Kaufsignal gelungen. Am Freitag hätten Anschlusskäufe den Ausbruch nach oben unterstrichen. Auslöser für die jüngste Rally seien positive Äußerungen des Unternehmens zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Amazon habe dies als rekordbrechend bezeichnet.Derweil würden sich die britischen Wettbewerbshüter die Investition vom Onlinehändler Amazon in den Essenslieferanten Deliveroo wie erwartet genauer anschauen. Der Kauf eines größeren Anteils an Deliveroo durch Amazon solle einer tieferen Prüfung unterzogen werden, habe die Competition and Markets Authority (CMA) am Freitag mitgeteilt.Bereits Mitte Dezember sei bekannt geworden, dass die CMA die Sorge hege, dass sich der Wettbewerb zu Ungunsten der britischen Verbraucher entwickeln könnte. Die Behörde have dabei darauf hingewiesen, dass der Fall möglicherweise tiefergehende Ermittlungen notwendig machen könnte.Amazon habe bei einer Finanzierungsrunde in Höhe von 575 Millionen Dollar für Deliveroo im Mai den größten Anteil übernommen. Obwohl Amazon nicht die volle Kontrolle über das Geschäft von Deliveroo übernehme, könne das Investment trotzdem die künftige Unternehmensstrategie beeinflussen, argumentiere die CMA. Bisher seien die beiden Unternehmen in einigen Märkten als Konkurrenten aufgetreten.Marion Schlegel von "Der Aktionär" bleibt weiterhin zuversichtlich für die Aktie von Amazon. Amazon-Chef Jeff Bezos habe an etlichen Stellschrauben gedreht, dass auch 2020 für den Konzern ein weiteres Jahr mit Top-Wachstumsraten werde. Ein neues Rekordhoch sei für den "Aktionär" nur eine Frage der Zeit. Die bisherige Rekordmarke sei im Jahr 2018 bei 2.050,50 Dollar markiert worden. (Analyse vom 30.12.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: