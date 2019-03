Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät weiterhin zum Kauf der Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN).Amazon habe noch jede Menge zu bieten, laute schon lange die Meinung des "Aktionär". Die Story des Bezos-Konzern sei noch längst nicht ausgereizt. Nun könnte ganz neuer Schwung in den Kurs kommen. Es gehe um eine Sparte, die sehr viel Potenzial habe - laut einem Experten mehr als das Kerngeschäft von Amazon, die E-Commerce-Sparte.Amazons Jagd nach einem Business, das das Wachstum des Konzerns noch mehr steigern könne, zahle sich aus. Justin Post, Analyst bei Bank of America, traue Amazon Business, der B2B-Einheit von Amazon, enormes Potenzial zu. "Amazon Business kombiniert positive Attribute des Stammgeschäfts wie zum Beispiel eine breite Auswahl und Lieferfreundlichkeit mit den Produkten und Vorteilen, die auf Unternehmen, Regierungsorganisationen und den Bildungssektor zugeschnitten sind", so Post.Laut dem Experten habe B2B angesichts der komplexen Beschaffungsprozesse für Anbieter höhere Hürden zu bewältigen. "Aber Amazon treibt die Akzeptanz stetig voran."Post schätze das komplette Volumen des adressierbaren B2B-E-Commerce-Marktes auf 1.400 Milliarden Dollar bis 2021. Das sei fast doppelt so viel wie der geschätzte Markt für B2C-E-Commerce (761 Milliarden Dollar)."Der Aktionär" schätze den Rest von Amazon plus Bereiche, in denen der Konzern eine große Rolle spielen könne (Fintech, Health), auf 1.150 Milliarden. Addiere man 200 Milliarden Dollar für die B2B-Sparte, käme man auf 1.350 Milliarden Dollar. Oder auf aktuell 55% Kurspotenzial.Amazon bleibe eine hochspannende Investmentstory. Der Konzern könne mit seiner Plattform, die Millionen Menschen nutzen, und mit seinen gesammelten Daten in etliche Geschäftsbereiche vordringen.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.03.2019)