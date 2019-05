XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (16.05.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Die Reise zum Mond scheint bald Realität zu werden - AktienanalyseDer Gründer von Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Jeff Bezos, gilt als Visionär, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Eine seiner Visionen scheine nun bald Realität zu werden: die Reise zum Mond. Nachdem seine Firma Blue Origin seit drei Jahren am Design des Mondlandefahrzeugs "Blue Moon" gearbeitet habe, sei nun ein Modell präsentiert worden. "Das ist ein unglaubliches Fahrzeug, und es wird zum Mond fliegen", habe der 55-Jährige bei der Enthüllung gesagt. 2024 solle es soweit sein. Bei Amazon seien Bezos' Visionen aufgegangen. Der unglaubliche Erfolg des weltgrößten Onlinehändlers habe den Manager zum reichsten Menschen der Welt gemacht.Mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal habe Amazon erneut unter Beweis gestellt, warum sich der Konzern mit Apple und Microsoft einen Wettstreit um den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt liefere. Dank des florierenden Internethandels und boomender Cloud Dienste sei der Gewinn im ersten Quartal überraschend um 125 Prozent auf 3,6 Mrd. Dollar gestiegen - so viel habe Amazon noch nie in einem Quartal verdient. Die Erlöse hätten um 17 Prozent auf 59,7 Mrd. Dollar zugelegt.Amazons lukratives Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Netz habe weiter starkes Wachstum verzeichnet. Die Web-Plattform AWS, die Cloud-Services an Firmen verkauft, erhöhte die Einnahmen um 41 Prozent auf 7,7 Mrd. Dollar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 19/2019)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.682,00 EUR +0,71% (16.05.2019, 12:25)