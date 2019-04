Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.722 EUR +0,95% (25.04.2019, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.716,4 EUR (24.04.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.901,75 USD (24.04.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (25.04.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Amazon.com: Rally erreicht Kurszielbereich - ChartanalyseSchnell konnten die Bullen bei den Aktien von Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) die drastischen Verluste des vierten Quartals des vergangenen Jahres wieder vergessen machen und einen massiven Aufwärtstrend etablieren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Der Startschuss für diese Bewegung, die bislang andauere, sei Ende Dezember 2018 mit der Verteidigung der Unterstützung bei 1.265,93 USD gefallen. Nach einer steilen Kaufwelle, die direkt wieder über die Hürden bei 1.595,01 und 1.590,87 USD geführt habe, sei der Wert in eine Seitwärtsphase übergegangen, die bis Anfang März angedauert habe. Ausgehend von der Unterstützung bei 1.590,87 USD sei zum damaligen Zeitpunkt ein weiterer Aufwärtsimpuls gestartet, der vor dem Zwischenhoch bei 1.736,41 USD und dem Widerstand bei 1.850,00 USD nicht Halt gemacht habe. In dieser Woche habe die Rally bereits die Hürde bei 1.920,00 USD erreicht.Ausblick: Der enorme Anstieg der letzten Wochen sei jetzt an eine weitere Barriere gelungen. Dabei handle es sich aus charttechnischer Sicht zugleich um den letzten markanten Widerstand vor dem Allzeithoch der Aktien von Amazon.Die Long-Szenarien: Die Rally habe mit dem Erreichen der 1.920,00 USD-Marke in dieser Woche einen neuen Höhepunkt erreicht. Sollte die Hürde auf Tagesschlusskursbasis überschritten werden, wäre im Prinzip der Weg bis an das Rekordhoch bei 2.050,50 USD frei. Eine kurze Korrektur auf Höhe von 2.015,00 USD sollte dennoch eingeplant werden. Am Allzeithoch dürften die Bären einen Gegenangriff starten. Werde die Marke jedoch ebenfalls durchbrochen, könnte die Hausse bis 2.120,00 USD führen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: