ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (05.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Mitte Juli herrsche unter Amazon-Kunden für zwei Tage Ausnahmezustand, dann blase der E-Commerce-Riese mit dem Prime Day (15/16. Juli) zur globalen Schnäppchenjagd. Klar sei: Alles andere als ein neuer Umsatzrekord würde an der Börse für lange Gesichter sorgen. Doch was werde eigentlich erwartet?Der Konzern aus Seattle wolle offenbar auf Nummer Sicher gehen: Gegenüber 2018 sei die Dauer des diesjährigen Prime Day auf 48 Stunden (von 36 Stunden) um 30 Prozent ausgeweitet worden. Was die Zahl der Angebote betreffe, gelte mit einer Million hier das Motto: klotzen statt kleckern. Der Prime Day finde in 18 Ländern statt, darunter erstmals in den VAE.Für Amazon sei der Prime Day in nur vier Jahren zum wichtigsten Umsatzträger geworden, gleich hinter den traditionellen "Feiertagen" Black Friday und Cyber Monday, die sich allerdings über einen Zeitraum von fünf Tagen erstrecken und im Herbst stattfinden würden.2018 habe der E-Commerce-Konzern mehr als 100 Millionen Artikel verkauft und dass trotz einiger technischer Pannen. 2019 liege die Messlatte höher, wenngleich das Unternehmen keine Schätzungen abgebe und sich Analysten zu dem Thema aus der Deckung wagen würden. Kalkulationen von Internet Retailer zufolge habe Amazon 2018 rund 4,19 Milliarden Dollar und damit 74 Prozent als 2017 erlöst.Langfristig betrachtet ist die Amazon.com-Aktie für Anleger weiterhin attraktiv und bietet jede Menge Potenzial, so Martin Weiß von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link