Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (18.10.2019/ac/a/n)



Der zweitgrößte US-Autobauer Ford wolle gemeinsam mit Volkswagen und Amazon.com das nach eigenen Angaben größte Ladenetz für Elektroautos in Nordamerika anbieten. Das Unternehmen verspreche Kunden in einer Mitteilung vom Donnerstag Zugang zu über 12.000 Ladestationen. Die öffentliche Stromversorgung für Eleketroautos werde damit zu einer ähnlich normalen Erscheinung wie die Präsenz der größten Apotheken- oder Café-Ketten.Die Amazon.com-Aktie habe sich zuletzt eine kleine Verschnaufpause gegönnt. Nun nehme das Papier jedoch wieder Fahrt auf. Der US-Konzern gebe in allen wichtigen Bereichen Gas und könnte auch im Bereich Elektromobilität eine wichtige Rolle spielen. In der jüngst veröffentlichten Rangliste der Marktforschungsfirma Interbrand nehme Amazon.com Platz 3 ein. Im Vergleich zum Software-Riesen Microsoft habe das Unternehmen um Jeff Bezos damit seinen Vorsprung klar ausgebaut. Amazon.com habe einen Zuwachs von 24% auf rund 125 Mrd. USD verzeichnet. Microsoft komme auf knapp 109 Mrd. USD. Die Amazon.com-Aktie notiere nun unmittelbar an der wichtigen 200-Tage-Linie. Ein klarer Sprung darüber wäre ein wichtiges Signal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)