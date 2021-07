Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.085,00 EUR +0,50% (28.07.2021, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.099,50 EUR +1,94% (28.07.2021, 16:26)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.655,00 USD +0,79% (28.07.2021, 16:28)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (28.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wer kenne noch "Breakaway" oder könne sich an "Crucible" erinnern? Wohl nur die wenigsten. Denn die beiden vorangegangenen Spiele der Amazon Game Studios seien ein riesiger Reinfall gewesen und die Entwicklungen seien kurz nach den ersten Tests beziehungsweise wenige Monate nach Release eingestellt worden. "New World", das neuste Videospiel aus dem Hause Amazon, solle diesen Bann nun brechen.Das MMORPG befinde sich aktuell im Closed-Beta-Test und werde bereits am 31. August erscheinen. Die Kritiken der Spieler in der ersten Testphase seien dabei durchaus positiv und auch Spiele-Experten würden in ersten Previews das Online-Rollenspiel loben.Beeindruckend sei auch, dass in den Verkaufscharts der PC-Spiele-Plattform Steam in dieser Woche "New World" sowohl Platz Eins und Zwei belege. Grund dafür sei, dass sich neben der Standard-Version auch die Deluxe-Variante des Spieles gut verkaufe und Vorbesteller Zugang zur Beta erhalten würden. Die Gamer könnten es wohl kaum abwarten, das neue MMORPG anzuzocken.Amazon CEO Andy Jassy habe sich trotz der ersten Misserfolge noch vor dem Amtsantritt zum Amazon Game Studio bekannt: "Manche Unternehmen starten im ersten Jahr durch, andere brauchen viele Jahre. Obwohl wir mit AGS noch nicht durchgängig erfolgreich sind, glaube ich, dass wir es sein werden, wenn wir dranbleiben. Ich glaube, dass dieses Team es schaffen wird, wenn wir uns auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist."Der Gaming-Markt sei ein hochattraktiver Wachstumsmarkt, auf dem auch Amazon mitspielen wolle. Zusammen mit der hauseigenen Spiele-Engine "Lumberyard" oder dem Game-Streaming-Dienst Twitch könnte der Tech-Riese hier durchaus ein spannendes Gesamtpaket für die Anleger und Spieler zusammenschnüren. Was fehle, sei jedoch ein erster Erfolgstitel - mit "New World" könnte Amazon diesen nun am Haken haben. (Analyse vom 28.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: