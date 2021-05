Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (26.05.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Hightech-Unternehmens Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) in einer Aktienanalyse unter die Lupe.Wochenlang sei spekuliert worden, nun sei der Milliarden-Deal perfekt. Der weltgrößte Online-Händler Amazon kaufe die Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Filmstudios. Mit der Übernahme wolle der Online-Riese sein Unterhaltungsgeschäft stärken und so den Abstand auf die Streaming-Riesen Netflix und Disney+ ( ISIN US2546871060 WKN 855686 ) verkürzen.Der Kaufpreis für die MGM-Filmstudios, die unter anderem die James Bond Filme produzieren würden, betrage 8,45 Milliarden US-Dollar. Zuletzt habe es in den Medien Spekulationen über einen solchen Deal gegeben, der den Streaming-Dienst "Prime Video" des Internet-Riesen im zunehmend harten Wettbewerb gegen Konkurrenten wie Netflix und Walt Disney helfen solle.MGM sei eines der wenigen noch nicht von einem Großkonzern geschluckten Hollywood-Filmstudios gewesen. Die Konkurrenten Warner Bros. würden zum Telekomkonzern AT&T , Fox zum Unterhaltungsriesen Disney, Universal zum Kabelkonzern Comcast und Paramount zum Medienkonzern ViacomCBS gehören.Wie der Rest der Branche habe auch MGM in der Corona-Pandemie unter geschlossenen Kinos zu leiden gehabt, der Start der Blockbuster-Hoffnung "No Time to Die" aus der James-Bond-Reihe habe bereits mehrfach verschoben werden müssen. Dagegen boome mit fehlenden Ausgehmöglichkeiten in Nordamerika und Europa das Video-Streaming zu Hause.Die Streamingkonzerne würden mittlerweile neben dem Ankauf von Lizenzen auch viel Geld in eigene Produktionen investieren, um das Angebot auszuweiten. MGM biete neben Filmen auch in kleinerem Stile Serien an. WKN 873608 )zusammengehen, große Aktionäre seien der französische Mischkonzern Bouygues und die luxemburgische Mediengruppe RTL Die Amazon-Aktien würden im US-Handel um rund ein Prozent zulegen und sich damit wieder über die 50-Tage-Linie hangeln. Auch GD200 habe zuletzt verteidigt werden können - charttechnisch ein positives Signal.Der Milliarden-Deal ergebe Sinn, Amazon müsse sich gegen die härter werdende Konkurrenz in der Unterhaltungsindustrie behaupten. Der Titel hänge seit Monaten in einer Seitwärtsphase gefangen.Auf lange Sicht sollte der Ausbruch Richtung alte Höhen gelingen, fundamental hat Amazon großes Potenzial bei E-Commerce, Cloud, im Anzeigengeschäft, bei Streaming und im Medikamentenversand, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)