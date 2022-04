XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.735,00 EUR -3,00% (22.04.2022, 17:39)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.887,00 USD -2,66% (22.04.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (17 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (24.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Lage am Kapitalmarkt spitze sich erneut zu und Anleger würden aufgrund der hohen Inflation sowie der damit verbundenen schnelleren Straffung der Notenbankpolitik nervös. Zum Wochenausklang stünden insbesondere Tech-Aktien wie Amazon.com unter Druck. Gleichzeitig sehe die Credit Suisse weiterhin viel Potenzial beim E-Commerce-Giganten.Die Schweizer Bank habe die Amazon.com-Aktie vor den Quartalszahlen auf "outperform" mit einem Kursziel von 4.100 USD belassen. Analyst Stephen Ju habe in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Ergebnisschätzungen (EPS) für 2022 und 2023 nach oben revidiert. Damit habe er u.a. der Übernahme der Filmgesellschaft Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) Rechnung getragen.Aus technischer Sicht befinde sich die Amazon.com-Aktie seit fast zwei Jahren in einem Seitwärtstrend. Die Extremwerte dieser Range würden auf der Unterseite die 2.670-USD-Marke und auf der Oberseite die 3.770-USD-Marke umfassen. Seit Jahresbeginn stehe der Titel aufgrund der Zinswende zunehmend unter Druck. Insbesondere in den vergangenen Tagen sei der Kurs deutlich unter den GD200 bei 3.300 USD abgesackt. Am vergangenen Donnerstag sei die Amazon.com-Aktie zudem unter die psychologisch wichtige 3.000-USD-Marke gerutscht und habe damit ein Verkaufssignal generiert. Als nächste Unterstützung stehe die 2.800-USD-Marke bereit.An der Börse seien auch für Top-Unternehmen wie Amazon.com längere Durststrecken nicht unüblich. Das bestätigte Kursziel der Credit Suisse zeuge zugleich von der Qualität der Aktie. "Der Aktionär" sehe ebenfalls weiteres Potenzial und strebe ein Kursziel für die Amazon.com-Aktie von 3.500 Euro an. Der Stopp sollte bei 2.250 Euro gesetzt werden, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link