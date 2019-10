Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (23.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der E-Commerce-Gigant Amazon habe seine erste eigene Spirituosenmarke lanciert. Damit verfolge der Konzern weiter konsequent seinen Weg, mehr Eigenmarken auf den Markt zu bringen. Das Geschäft sei höchst lukrativ - und bedrohe etliche etablierte Hersteller. Derweil gehe die Amazon-Aktie vor den Quartalszahlen in die Knie.Mit dem Tovess Single Batch Crafted Dry Gin biete Amazon einen Premium Dry Gin mit einem Alkoholgehalt von 41,5 Prozent und zum Preis von 24,99 Euro an. Es sei die erste eigene Spirituosenmarke, "die eine Auswahl von destillierten Spirituosen aus aller Welt beinhaltet", so der Konzern.Mit dem Angebot setze Amazon Hersteller von Marken-Spirituosen wie Diageo oder Remy Cointreau unter Druck. Aber nicht nur diese Branche müsse sich Gedanken machen: Amazon habe vor knapp einem Jahr ein sogenanntes "Accelerator"-Programm gestartet, um mehr eigene Exklusiv-Marken anbieten zu können.Das Programm lohne sich: Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey würden schätzen, dass Amazon mit seinen Eigenmarken bis 2022 einen Umsatz von 25 Milliarden Dollar erzielen werde.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt bullish für den Titel. (Analyse vom 23.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link