Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.937,50 EUR +0,32% (06.09.2021, 16:07)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.937 EUR +0,69% (06.09.2021, 15:51)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.478,05 USD +0,43% (03.09.2021)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (16 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (06.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Shopping-Riesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Viele Kunden würden am E-Commerce-Konzern Amazon schätzen, dass es wie kein anderes Handelsunternehmen für kurze Lieferzeiten stehe. Die Prime-Kunden bekämen häufig bereits einen Tag nach Bestellung das Objekt ihrer Begierde nach Hause geliefert. Und als ob das nicht genug wäre, dürften sich Prime-Mitglieder bei Artikeln mit dem "Same-Day"-Logo sogar über Lieferungen am Tage der Bestellung freuen. Das alles sei nur deshalb möglich, weil der E-Commerce-Riese zunehmend auch zum Logistik-Riesen werde.Der Online-Händler Amazon erweitere sein Netz an Logistikstandorten in Deutschland. Bis zur Jahresmitte 2022 sollten acht weitere Logistik- und Verteilzentren eröffnet werden, habe Amazon am Montag in München mitgeteilt. Dadurch entstünden 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze. Derzeit betreibe Amazon nach eigenen Angaben bundesweit 17 große Logistikzentren sowie mehr als 30 weitere Logistikstandorte. In dem Bereich würden derzeit in Deutschland gut 19.000 Beschäftigte für das Unternehmen arbeiten.Die neuen Standorte für Logistikzentren seien in Dummerstorf (Mecklenburg-Vorpommern), Gattendorf bei Hof (Bayern) und Helmstedt (Niedersachsen), die für Verteilzentren seien in Neu-Ulm (Bayern), Friedrichsdorf, Weiterstadt (beide Hessen) und Wenden (Nordrhein-Westfalen). Hinzu komme ein neues Sortierzentrum in Erding bei München. Während in Logistikzentren Waren gelagert und verpackt würden, würden die Pakete in den Verteilzentren für die Auslieferung an die Kunden sortiert und bereitgestellt.Die massive Ausweitung der Logistikkapazitäten in Deutschland sei nicht nur wachstumsfördernd, sondern auch aus strategischer Sicht ein kluger Schachzug. Ein dichtes Logistiknetz bringe zahlreiche Wettbewerbsvorteile mit sich und dürfte die Zufriedenheit der Kunden weiter steigern.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Amazon.com-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 06.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Amazon.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR-Depot".