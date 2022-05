Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.209,00 EUR -6,95% (05.05.2022, 21:59)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.225,50 EUR -1,81% (05.05.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.328,14 USD -7,56% (05.05.2022, 22:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) ist ein international führender Online-Versandhändler. Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie. Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Dabei werden nicht alle Produkte von Amazon selbst verkauft. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (05.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Amazon.com-Aktie (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Amazon.com-Aktie habe in den letzten fünf Handelstagen rund 12% an Wert verloren. Auch am Donnerstag sei das Papier des Onlinehändlers mit einem deutlichen Minus aus dem Handel gegangen. Neben dem schwachen Marktumfeld würden bei Amazon.com aber auch diese Probleme für fallende Kurse sorgen.Nachdem am Vortag mild aufgefasste Notenbank-Äußerungen zur künftigen Geldpolitik eine späte Rally entfacht hätten, würden heute wieder anziehende Anleiherenditen und anhaltende Konjunktursorgen für eine getrübte Stimmung sorgen.Bei Amazon.com spiele der Faktor Arbeitnehmerzufriedenheit allerdings ebenfalls eine wichtige Rolle. Der Grund: Der Onlinehändler habe sowohl in den USA als auch in Deutschland verstärkt mit Gegenwind durch die Gewerkschaften zu kämpfen.In den USA habe Chris Smalls, ein ehemalige Amazon.com-Mitarbeiter und heutige Präsident der Gewerkschaft Amazon Labor Union, bei einer Anhörung vor dem Senat ausgesagt. Laut Smalls verstoße der US-Konzern "ungestraft" gegen Arbeitsgesetze und sollte daher von der Vergabe von Regierungsaufträgen ausgeschlossen werden, wie CNBC berichte.Amazon.com habe derzeit mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Im volatilen Marktumfeld sei die Aktie zuletzt unter den Stoppkurs des "Aktionärs" bei 2.250 Euro gefallen, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: