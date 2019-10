Xetra-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.581,80 EUR -0,91% (29.10.2019, 16:13)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.756,69 USD -1,15% (29.10.2019, 16:23)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (29.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Wall Street greife zunehmend in den Präsidentschaftswahlkampf ein und mache Stimmung gegen die demokratische Herausforderin Elizabeth Warren. Der Milliardär Paul Tudor Jones habe sich seinen Hedgefonds-Manager-Kollegen Rob Citrone und Jeff Vinik angeschlossen und vor dramatischen Folgen gewarnt, falls Warren gewinne. Grund dafür sei v.a. die Angst vor der von Warren geplanten Vermögenssteuer. Die Demokratin wolle Amerikas reichste Familien mit 2% ihres Besitzes zur Kasse bitten. Darüber hinaus plane sie neue Vorschriften für Private Equity und eine umfassende Krankenversorgung.An den Märkten werde Warrens Weg besonders von Tech-Fans mit Argusaugen verfolgt. Der Demokratin seien Amazon.com & Co längst viel zu mächtig und unkontrollierbar geworden. Deswegen sage sie: "Es ist an der Zeit, Amazon.com, Alphabet und Facebook zu zerschlagen."Die warnenden Worte der Hedgefondsmanager dürften die Amerikaner beunruhigen und bei ihrer Wahl im nächsten Herbst beeinflussen. Schließlich besitze in den USA jeder Vierte Aktien, für viele sei es eine wichtige Säule der Altersvorsorge. "Der Aktionär" bleibe dabei: Die aktuelle Kursschwäche von Amazon.com nach den Zahlen sei eine Kaufchance für Langfrist-Anleger, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.582,00 EUR -1,16% (29.10.2019, 16:37)