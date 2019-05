Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (27.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Versandhändlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Das Geschehen an der Börse werde weiter bestimmt vom Handelskonflikt zwischen den USA und China. Weil die Tweets von US-Präsident Donald Trump zum Zollstreit jederzeit das Zeug hätten, die Kurse zu bewegen, würden viele Anleger die Füße still halten. Zu viel Zeit mit dem Einstieg sollten sich die Börsianer nicht lassen.Die Konsolidierung bei Amazon gehe weiter. Die Aktie notiere nach wie vor knapp unterhalb der 50-Tage-Linie, mit nicht mehr viel Abstand zur 200-Tage-Linie (aktuell bei 1.755 Dollar). Noch gebe es aus charttechnischer Sicht nicht allzu viel Grund zur Sorge. Problematisch könnte es erst werden, wenn der GD200 nachhaltig gebrochen werde. Dann könnte es kurzfristig bis auf 1.600 Dollar abwärts gehen.Spätestens dort könnten langfristig orientierte Anleger aber zugreifen. Denn Fakt sei: An der fundamentalen Story habe sich bei Amazon nichts geändert. Im Gegenteil: CEO Jeff Bezos sei umtriebig wie lange nicht. Gefühlt keine Woche vergehe, ohne dass der 55-Jährige eine neue Geschäftsidee präsentiere. Die etablierten Unternehmen in etlichen Branchen seien bereits in Habachtstellung.Dies sehe auch Michael Olson so. Der Analyst von Piper Jaffray habe am Freitag mit einem sensationellen Kursziel für Aufsehen gesorgt: 3.000 Dollar in zwei oder drei Jahren. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Amazon-Aktie dieses Niveau ohne größere Akquisitionen oder andere wesentliche Veränderungen im Unternehmen erreichen kann", so der Experte. Und weiter: "Ein möglicher Spin-off von AWS würde jedoch zweifellos dazu beitragen, die relativ niedrige Bewertung der anderen Segmente hervorzuheben."Mittel- bis langfristig kann der Weg eigentlich nur nach ganz weit oben führen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link