Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.848,50 EUR +0,18% (09.08.2021, 17:02)



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

2.846,00 EUR +0,33% (09.08.2021, 16:47)



NASDAQ-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

3.344,49 USD -0,01% (09.08.2021, 16:48)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



NASDAQ-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (09.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Die Änderungen durch Apples neu eingeführte App-Tracking-Transparenz sei für Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX) problematisch und dürfte die Werbeumsätze in H2 schwächen. Für Amazon würden die Sorgen des Rivalen jedoch attraktive Chancen bedeuten.Denn das jüngste iOS-Update, welches die Nutzer der Facebook-App nun frage, ob sie aus Werbezwecken getrackt werden dürften, hindere den Tech-Giganten daran, personalisierte Werbung auszuspielen. Hart, denn laut einer Studie des Analyseunternehmens Branch würden nur 25 Prozent der User dem Facebook-Tracking zustimmen.Es wundere also nicht, dass Facebook im Rahmen seiner Analystenkonferenz die Anleger gewarnt habe, dass die Änderung für das Werbegeschäft Nachteile bedeute, die sich im dritten Quartal stärker auswirken sollten als noch im zweiten Quartal.Doch wo ein Verlierer sei, finde sich oft auch ein Gewinner. Denn die Werbekunden würden ja aufgrund der iOS-Änderungen nicht gleich ihre Budgets zusammenstreichen, sondern dürften schlichtweg ihre Werbeausgaben auf andere Anbieter verschieben. Laut einem Bericht von Bloomberg, der hier zwei Werbekunden und eine große Agentur als Beispiel nenne, solle von der Umverteilung der Werbebudgets insbesondere Amazon profitieren.Bereits in Q2 seien die Werbeerlöse von Amazon kräftig gestiegen. Das Segment "Other", das sich hauptsächlich aus Werbeeinnahmen zusammensetze, sei in Q2 um 88 Prozent geklettert. Facebook komme im digitalen Werbegeschäft nur auf Zuwachsraten von 56 Prozent.Eine Entwicklung, die sich nun angesichts der App-Tracking-Transparenz und der hohen Wachstumsraten im laufenden Jahr beschleunigen könnte - insbesondere, weil nun auch von Facebook Marktanteile abgenommen werden sollten.Sowohl Amazon als auch Facebook würden aber aktuell von der Erholung des Werbemarktes nach dem Corona-Jahr 2020 profitieren. Es ist diese starke operative Entwicklung, die den AKTIONÄR unverändert auf die Aktien beider Tech-Riesen setzen lässt - auch wenn Facebook künftig etwas weniger profitieren dürfte, so der Experte Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 09.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link