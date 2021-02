XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN), Seattle/Washington, ist einer der führenden Online-Versandhändler und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. Amazon.com betreibt weltweit mehr als 175 Logistikzentren (15 in Deutschland) mit einer Gesamtfläche von über 14 Millionen Quadratmetern.



Bei Amazon finden Käufer neue und gebrauchte Waren aus beinahe allen Bereichen der Konsumgüterindustrie: Bücher, Musik, DVDs, Elektronikprodukte, Fotos, Digitale Downloads, Software, PC- und Videospiele werden ebenso angeboten wie Geräte für Küche, Haus und Garten, Spielwaren, Sport- und Freizeitartikel, Schuhe und Schmuck, Gesundheits- und Kosmetikprodukte, Kleidung, Autos, Lebensmittel und Zeitschriften. Auch private und gewerbliche Verkäufer können ihre Produkte über das Onlineversandhaus anbieten.



Außerdem umfasst das Angebot des Online-Händlers noch zahlreiche weitere Produkte und Leistungen. Dazu gehört unter anderem der portable Reader Kindle, auf dem Bücher, Magazine, Zeitschriften oder persönliche Dokumente heruntergeladen und gelesen werden können, sowie das Video-on-Demand-Angebot über Amazon Prime Video oder der Streaming-Service Fire TV. Außerdem führt das Unternehmen die Cloud-Plattform Amazon Web Services, das Spracherkennungssystem Echo oder die Tablet-Reihe Fire. Über AmazonFresh können Kunden frische Lebensmittel online bestellen. (22.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versandriesen Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Ticker-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Der Seitwärtstrend bei Amazon werde zur unendlichen Geschichte. Seit Juli 2020 komme die Aktie praktisch nicht vom Fleck, mehrere Ausbruchsversuche seien gescheitert. So langsam würden Erinnerungen wach an die Dürrephase zwischen 2018 und 2020. Die Analysten würden optimistisch bleiben und sähen noch reichlich Potenzial.Laut Bloomberg würden aktuell 56 Analysten Amazon mit "kaufen" einstufen. Nur ein Experte sage "halten", keiner "verkaufen". Das durchschnittliche Kursziel belaufe sich auf 4.051,63 Dollar, was ein Potenzial von 27 Prozent bedeute.Den Markt lasse der Optimismus kalt - am Montag verliere die Aktie des E-Commerce- und Cloud-Giganten 1,3 Prozent auf 3.206,76 Dollar. Positiv: Der Titel habe es bislang immer geschafft, die 50- und die 100-Tage-Linie zurückzuerobern. Von der bedeutenderen 200-Tage-Linie sei die Aktie nach wie vor ein gutes Stück entfernt.Bei Amazon heiße es weiterhin: Geduldig sein. Wer im Seitwärtstrend von Ende 2018 bis März 2020 dabei geblieben sei, sei schließlich mit einer 80-Prozent-Rally innerhalb von nur sechs Monaten belohnt worden. Auch dieses Mal könne es noch deutlich nach oben gehen, denn an der Top-Investmentstory von Amazon habe sich nichts geändert. "Der Aktionär" bleibt bullish, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.02.2021)Börsenplätze Amazon.com-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:2.634,00 EUR -1,77% (22.02.2021, 20:07)