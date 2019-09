Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Amazon.com-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.666,6 EUR -0,30% (13.09.2019, 10:17)



Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.666,4 EUR -0,10% (13.09.2019, 10:32)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.843,55 USD (12.09.2019)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (13.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Sie hätten bestimmt auch schon eine Frage an Amazons Alexa, auf die der Smart-Speaker keine befriedigende Antwort gewusst habe. Damit solle nun Schluss sein. Der E-Commerce-Gigant starte mit Alexa Answers eine Crowdsourcing-Plattform, in der im Prinzip jeder zu Wort kommen könne. Eine Kampfansage an Apple und Google.Alexa Answers funktioniere ganz einfach. Könne Alexa eine Frage nicht beantworten, werde sie auf der Alexa-Answers-Plattform veröffentlicht. Jeder Amazon-Kunde, der die Antwort kenne, könne sie einstellen. Alexa gebe dem Fragesteller an, dass die Antwort von einem Kunden stamme.Die Fragen könnten mit maximal 300 Zeichen beantwortet werden. Wer mitmache, bekomme Punkte zur Belohnung.Schimpfwörter würden automatisch herausgefiltert. Ebenso solle vermieden werden, dass Nutzer ihre politischen Ansichten kundtun würden.Smart Speaker seien für die Anbieter deswegen so wichtig, weil sie ein starkes Mittel zur Kundenbindung seien. Der moderne Mensch mit Job, Kindern, sozialen Kontakten und Hobbys habe keine Zeit zu verschenken. Ein Befehl an Alexa und Co dauere nur ein paar Sekunden.Auf der anderen Seite würden die Tech-Konzerne ihre Kunden durch deren Suchanfragen immer besser kennen lernen.Amazon gehe mit Alexa Answers den richtigen Weg. Durch die neue Plattform sollte der Konzern schnell Boden gutmachen.Die Amazon.com-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.09.2019)