ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (03.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des E-Commerce-Giganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Lieferung und Lagerung seien für Amazon.com entscheidende Kostenfaktoren. Ständig werde versucht, an diesen Stellschrauben zu drehen.Amazon.com wolle sich vermehrt selbst um die Auslieferungen kümmern. Doch auch zusätzliche Dritte wolle der Konzern einbinden. Der Internet-Gigant plane, frische Unternehmer dabei zu unterstützen, einen eigenen Lieferdienst aufzubauen. Amazon.com biete dabei nicht nur Technologie-Training und ein entsprechendes Warenvolumen an - sondern wolle seine eigene Kaufkraft dazu einsetzen, um niedrigere Preise für Trucks, Benzin oder gar Uniformen zu erzielen.In Sachen Lagerung setze der E-Commerce-Riese auf eigene Logistikzentren. Es würden ständig neue Standorte gebaut. Doch auch hier gelte es einiges zu optimieren. Aktuell habe der Konzern Drittanbieter im Visier, die ihre Waren zu lange in den Warenhäusern lagern würden. Dauere es mit dem Warenumschlag zu lange, verlange Amazon.com ab sofort zusätzliche Gebühren. Früher sei den Händlern unbegrenzt Lagerkapazität angeboten worden, unabhängig davon wie sie das Inventar managen würden.Ein Unternehmen das schnell weiter wachse und dabei seine Kosten im Griff behalte - an dieser Stelle sage DER AKTIONÄR: "Kaufen!" (Analyse vom 03.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Amazon.com-Aktie: