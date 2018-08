Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (03.08.2018/ac/a/n)



Fulda (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von JS Capital:Die Experten von JS Capital nehmen in ihrem aktuellen Newsletter zum Multi-Asset-Fonds MS Global One die Aktie des E-Commerce-Giganten Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) unter die Lupe.Auch Amazon habe mit seinen Zahlen zum zweiten Quartal mal wieder alle Erwartungen übertroffen. Der Umsatz habe um 39,9% auf 52,9 Mrd. Dollar zugelegt. Das operative Ergebnis sei von 628 Mio. auf rund 3 Mrd. Dollar gewachsen. Der E-Commerce Gigant habe damit ein Nettoergebnis in Höhe von 2,5 Mrd. Dollar (Vorjahr: 197 Mio. Dollar) oder 5,07 Dollar je Aktie erwirtschaftet. Wachstumstreiber sei erneut die Cloud-Sparte AWS mit einem Umsatzplus von 49% auf knapp 6,1 Mrd. Dollar und einem Ergebniszuwachs von 79% auf 1,64 Mrd. Dollar gewesen. Bemerkenswert ist und bleibt die Tatsache, dass Amazon immer noch mehr als 60% der Erlöse auf dem Heimatmarkt USA erzielt, so die Experten von JS Capital. Hier sei also weltweit noch reichlich Luft nach oben. Für das dritte Quartal erwarte Amazon einen Umsatz zwischen 54 bis 57,5 Mrd. Dollar und ein Ergebnis zwischen 1,4 und 2,4 Mrd. Dollar.Die Amazon-Aktie befinde sich in einem idealtypischen langfristigen Aufwärtstrend. Aus technischer Sicht stünden die Ampeln damit weiterhin auf Grün. Dabei könne die Aktie in Konsolidierungsphasen auch mal wieder in Richtung der 200-Tage-Linie tendieren.Amazon habe einmal mehr selbst die optimistischsten Prognosen übertroffen. Die Amazon.com-Aktie ist und bleibt ein Dauerbrenner, so die Experten von JS Capital. (Ausgabe August 2017)