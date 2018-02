Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 1.390,00 -4,20% (01.02.2018, 22:00)



US0231351067



906866



AMZ



AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (02.02.2018/ac/a/n)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.Das Buy-Trigger der Analysten bei 1.000 USD habe seine Wirkung auf die Amazon.com-Aktie nicht verfehlt. Schließlich habe der Technologietitel seither nochmals um mehr als 40% zulegen können. Doch möglicherweise sei das Papier aktuell reif für eine Konsolidierung, denn aus charttechnischer Sicht gelte es aktuell ein dickes Brett zu bohren. Zum einen würden bei 1.441/60 USD zwei unterschiedliche Fibonacci-Projektionen zusammenfallen, zum anderen würden die Aktie aktuell drei verschiedene Trendlinien ausbremsen. Gemeint sei die Trendlinie (akt. bei 1.449 Punkten), welche die Hochs von Mai und Oktober 2016 verbinde, eine interne Trendlinie seit April 2009 (akt. bei 1.453 USD) sowie die Trendlinie über die Hochs von 2009 und 2011 (akt. bei 1.465 USD). Ein direkter Durchmarsch durch dieses lehrbuchmäßige Widerstandsbündel werde durch das obere Bollinger Band (akt. bei 1.407 USD) bzw. den MACD erschwert. So notiere der Trendfolger auf historisch einmaligen Niveaus und sei zuletzt zudem nahezu senkrecht angestiegen. Eine erste Unterstützung bestehe in Form der jüngsten Aufwärtskurslücke auf Tagesbasis bei 1.337/27 USD, bevor das Hoch vom November vergangenen Jahres bei 1.213 USD wieder in den Fokus rücke, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 02.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.175,61 Euro +2,23% (02.02.2018, 10:03)Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.176,07 Euro +5,64% (02.02.2018, 10:18)