Tradegate-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

1.264,99 Euro -1,04% (19.03.2018, 09:52)



Nasdaq-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:

USD 1.571,68 -0,67% (16.03.2018, 21:00)



ISIN Amazon.com-Aktie:

US0231351067



WKN Amazon.com-Aktie:

906866



Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie Deutschland:

AMZ



Nasdaq Ticker-Symbol Amazon.com-Aktie:

AMZN



Kurzprofil Amazon.com:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über sechzehn Millionen Quadratmetern. (19.03.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) charttechnisch unter die Lupe.In ihrer Analyse zum S&P 500® (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) hätten sie die herausragende Relative Stärke der US-Standardtitel in Relation zu ihren europäischen Pendants thematisiert. Die Grundsätze Levys würden sie fast zwangsläufig zur Amazon.com-Aktie führen, denn der Technologietitel zähle zweifelsohne zu den absoluten Top-Performern am amerikanischen Aktienmarkt. Zuletzt habe das Papier sogar die Kombination aus den unterschiedlichen Trendlinien (akt. bei 1.517/22/35 USD) hinter sich lassen können.Auf der Indikatorenseite schlage sich diese Entwicklung in einem nahezu senkrecht ansteigenden MACD nieder. Um ehrlich zu sein: Eine solche Steigung des Trendfolgers habe man in der Vergangenheit nur selten erlebt und lasse den Indikator auf historisch einmaligen Niveaus notieren. Deshalb könnten Anleger den Stopp für bestehende Engagements auf das Niveau der o. g. Trendlinien nachziehen. Schließlich drohe bei einem Rückfall unter das angeführte Haltecluster eine ernstzunehmende Verschnaufpause. Ohne ein solches Rebreak gelte allerdings zweifelsfrei weiterhin das Motto "the trend is your friend", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Amazon.com-Aktie:1.263,65 Euro -1,35% (19.03.2018, 09:35)