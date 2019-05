Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick:



Amazon-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 2.550,00 Buy D.A. Davidson & Co. Tom Forte 29.04.2019 2.400,00 Kaufen Independent Research Lars Lusebrink 29.04.2019 2.250,00 Buy Aegis Capital - 26.04.2019 2.200,00 Outperform Credit Suisse Stephen Ju 26.04.2019 2.400,00 Buy Goldman Sachs Heath Terry 26.04.2019 2.200,00 Overweight J.P. Morgan Douglas Anmuth 26.04.2019 2.100,00 Overweight Morgan Stanley Brian Nowak 26.04.2019 2.100,00 Buy UBS AG Eric Sheridan 26.04.2019



1.671,40 EUR +0,31% (21.05.2019, 20:40)



1.660,00 EUR -0,02% (21.05.2019, 17:35)



1.863,4143 USD +0,24% (21.05.2019, 20:28)



US0231351067



906866



AMZ



AMZN



Kurzprofil Amazon.com Inc.:



Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) ist einer der führenden Anbieter im Bereich E-Commerce und gehört zu den Fortune-500-Unternehmen. Die Firma hat ihren Sitz in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Seit Gründung des Unternehmens durch Jeff Bezos 1995 wurde das Produktangebot kontinuierlich erweitert und ein weltweites Netz von Logistik- und Kundenservice-Zentren aufgebaut. In zahlreichen Ländern ist Amazon mit eigenen Websites vertreten. Heute kann man bei Amazon von Büchern und elektronischen Geräten bis hin zu Tennisschlägern und Diamantschmuck alles kaufen. Amazon verfügt über Websiten in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, China und Brasilien und betreibt über 69 Logistikzentren in aller Welt mit einer Gesamtfläche von über 16 Millionen Quadratmetern. (22.05.2019/ac/a/n)







Seattle (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser den Aktien des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 2.550,00 USD oder 2.100,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Amazon.com-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Amazon.com Inc. hat am 25. April die Zahlen für das erste Quartal 2019 bekannt gegeben.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. April ist Amazon dank des florierenden Internethandels und boomender Cloud-Dienste mit einem Rekordgewinn ins Geschäftsjahr gestartet. Im ersten Quartal sei der Überschuss im Jahresvergleich um überraschend starke 125 Prozent auf 3,6 Milliarden Dollar (3,2 Mrd. Euro) gewachsen, wie Amazon mitgeteilt habe. Soviel habe der weltgrößte Onlinehändler noch nie pro Quartal verdient.Die Erlöse seien um 17 Prozent auf 59,7 Milliarden Dollar gestiegen. Amazons lukratives Geschäft mit IT-Diensten und Speicherplatz im Netz habe weiter starkes Wachstum verzeichnet. Die Web-Plattform AWS, die Cloud-Services an Firmen verkauft, erhöhte die Einnahmen um 41 Prozent auf 7,7 Milliarden Dollar, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Amazon.com-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von D.A. Davidson & Co. und liegt bei 2.550,00 USD. In seiner Aktienanalyse vom 29. April stuft Analyst Tom Forte den Titel unverändert mit "buy" ein. Amazon.com Inc. habe im abgelaufenen Quartal erneut eine beeindruckende Profitabilität unter Beweis gestellt. Obwohl sich das AWS-Wachstum abgeschwächt habe, sei ein Umsatz am oberen Ende der Guidance geschafft worden. Die geplante Verkürzung der Lieferzeiten sei positiv. Damit dürfte die Neigung von Verbrauchern im traditionellen Einzelhandel einzukaufen noch weiter sinken.Die niedrigste Kursprognose für Amazon.com stammt dagegen u.a. von der Schweizer Großbank UBS. Die Einstufung für den Wert wurde nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 2.100 US-Dollar belassen. Der Onlinehändler habe die Erwartungen im ersten Quartal deutlich erfüllt, schrieb Analyst Eric Sheridan in einer am 26. April vorliegenden Studie. Die Signale für das zweite Quartal dürften nicht so gut ankommen.Amazon schlage mit dem neuen Angebot gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen greife der Konzern die Buchungsportale an, die seit Jahren hohe Margen einfahren würden. Zum anderen mache Amazon seinen Prime-Dienst noch viel attraktiver. Prime-Mitglieder bekämen immer mehr Leistungen: Filme, Serien, Songs, Lieferung am Bestelltag und jetzt auch noch günstige Flüge.Prime-Kunden seien für Amazon von großer Bedeutung. Laut Schätzungen von Statista bestelle ein Prime-Kunde in den USA im Schnitt Waren für 1.400 Dollar. Gewöhnliche Kunden würden nur für 600 Dollar ordern.Jeff Bezos sei mit seiner Strategie, aus Amazon die eierlegende Wollmilchsau zu machen, noch längst nicht fertig. Der Fantasie, in welches Business Amazon noch einsteigen kann, sind keine Grenzen gesetzt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" in einer Aktienanalyse vom 21. Mai.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Amazon.com-Aktie?