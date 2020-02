Jedes Mal, wenn Amazon angekündigt habe, in einen neuen Markt einzusteigen (Online-Verkauf von Medikamenten, Einstieg in den Einzelhandel durch den Kauf der Supermarktkette Whole Foods, usw.), seien die Aktienkurse der bestehenden Sektorspezialisten erheblich gefallen. Und diese Angst gehe über den Einzelhandel hinaus: Amazon habe den gleichen Preiskampf im Cloud-Sektor ausgelöst, nachdem es seinen eigenen Cloud-Service (AWS) gestartet habe. Keine so schlechte Idee, wenn man bedenke, dass Amazon weltweit schätzungsweise 500.000 Server nutze und somit auch selbst eine gewisse Kaufkraft besitze, um dieses Geschäft zu betreiben.



Nun werde auf dem Markt viel über die Alterung als Grund für die niedrige Inflation diskutiert, die man in den letzten zwei Jahrzehnten erlebt habe. Aus Sicht der Experten von Aegon Asset Management habe dies jedoch viel mehr mit dem Amazon-Effekt zu tun als mit einem durch die alternde Gesellschaft verursachten Sparschock nach oben. 20 Jahre später sehe man zur Freude der Verbraucher in den westlichen Ländern eine permanente Deflation der Waren. Das Internet habe die Gewinnspannen im Einzelhandel für nicht verderbliche Waren so stark gedrückt, dass viele Einzelhändler, die ihre Kunden seit Jahrzehnten oder länger bedienen würden, um ihr Überleben kämpfen würden. Werde sich diese Tendenz in nächster Zeit wieder verändern?



Es sehe sehr unwahrscheinlich aus, dass eine wachsende Zahl von Sektoren diesem Druck standhalten könne. Das Endergebnis werde möglicherweise darin bestehen, dass mehr Hersteller beginnen würden, direkt an ihre Endkunden zu vertreiben, und versuchen würden den teuren Vertriebsweg im Einzelhandel zu überspringen.



Zu den Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985)-Stores würden sich mehr Luxusgüterhersteller für den Endverbraucher gesellen. Diese würden ebenfalls den gesamten Vertriebskanal von der Produktion bis zum Verkauf an den Endverbraucher kontrollieren wollen, um ihre Gewinnspannen auf einem hohen Niveau zu halten. Tesla (ISIN US88160R1014/ WKN A1CX3T) habe Läden eröffnet und die meisten davon wieder geschlossen. Ich kann mir dennoch vorstellen, dass sich andere globale Autokonzerne letztlich dafür entscheiden, ihren gesamten Vertriebsmaßnahmen zu kontrollieren - mit einer Mischung aus Internet-Verkauf und örtlichem Kundendienst, so Hendrik Tuch, Head of Fixed Income bei Aegon Asset Management, weiter.



Im Finanzsektor habe man mit dem Eintritt passiver Fonds eine ähnliche Bedrohung erlebt. Kunden mögen sicherlich die einfach zu handhabenden ETFs und andere preiswerte passive Anlageinstrumente, so die Experten von Aegon Asset Management. Dieser Trend werde nicht plötzlich verschwinden: Kunden (sowohl professionelle als auch Retail-Kunden) würden günstige und bequeme Produkte zur Anlage ihrer Ersparnisse nachfragen. Sie würden sich nicht für die steigenden Kosten für die Einhaltung der Vorschriften interessieren und eine Bereitstellung noch am selben Tag erwarten, genau wie bei Amazon. Die Finanzdienstleistungsbranche werde ihr Geschäftsmodell anpassen müssen, um spezialisierte Produkte zu schaffen und zu verwalten. Sie werde sich aber auch daran gewöhnen müssen, eine Vielzahl von Vermögenswerten für geringere Gebühren zu verwalten.







