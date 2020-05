Tradegate-Aktienkurs Amadeus IT-Aktie:

Kurzprofil Amadeus IT Group:



Die Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) ist ein IT-Dienstleister, der sich auf die Abwicklung von IT-Transaktionen im Tourismus spezialisiert hat. Mit seinen Lösungen bedient der Konzern Reiseanbieter (Fluggesellschaften, Billigflieger, Hotels, Bahngesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Fährenbetreiber, Autovermieter und Touranbieter) und Reisebüros. Die Gesellschaft agiert dabei als weltweites Netzwerk, das Reiseanbieter, Reisebüros und Reisende über eine hoch effiziente Abwicklungsplattform miteinander verbindet und so die Distribution von Reiseangeboten ermöglicht. Mit seinem umfassenden Portfolio an IT-Lösungen automatisiert Amadeus IT zugleich sensible Geschäftsprozesse wie Reservierung, Bestandsverwaltung und Transaktionen für Reiseanbieter. (28.05.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Amadeus IT-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A).Der Umsatz sei in Q1/2020 wie erwartet deutlich um 27,3% y/y eingebrochen. Auf der Ergebnisebene seien die Einbrüche hingegen weniger stark gewesen als erwartet (bspw. berichtetes Nettoergebnis: -60,5% auf 117,8 (Vj.: 298,5; Analystenerwartung: 63,8; Marktkonsens: 94,6) Mio. Euro). Für das laufende Geschäftsjahr gebe Amadeus IT aber wegen der großen Unsicherheiten keinen Ausblick.Jost habe seine Prognosen noch einmal deutlich gesenkt ((u.a. EPS 2020e: 0,23 (alt: 0,64) Euro (berichtet) bzw. 0,41 (alt: 0,82) Euro (bereinigt); EPS 2021e: 1,32 (alt: 1,64) Euro (berichtet) bzw. 1,51 (alt: 1,83) Euro (bereinigt)), da er nun pessimistischer in Bezug auf die Entwicklung im weiteren Jahresverlauf sei (u.a. erwarte Jost nun für das Q2 einen Verlust und höhere Umsatzrückgänge für das Q2-Q4/2020). Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sollten seines Erachtens erheblich und zum Teil auch nachhaltig (bspw. langfristig niedrigerer Luftverkehr) sein. Bis in der Branche bzw. bei Amadeus IT wieder das Niveau von 2019 erreicht sein werde, würden nach Ansicht des Analysten noch ein paar Jahre vergehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Amadeus IT-Aktie: