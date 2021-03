Börsenplätze Amadeus IT-Aktie:



Die Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) ist ein IT-Dienstleister, der sich auf die Abwicklung von IT-Transaktionen im Tourismus spezialisiert hat. Mit seinen Lösungen bedient der Konzern Reiseanbieter (Fluggesellschaften, Billigflieger, Hotels, Bahngesellschaften, Kreuzfahrtanbieter, Fährenbetreiber, Autovermieter und Touranbieter) und Reisebüros. Die Gesellschaft agiert dabei als weltweites Netzwerk, das Reiseanbieter, Reisebüros und Reisende über eine hoch effiziente Abwicklungsplattform miteinander verbindet und so die Distribution von Reiseangeboten ermöglicht. Mit seinem umfassenden Portfolio an IT-Lösungen automatisiert Amadeus IT zugleich sensible Geschäftsprozesse wie Reservierung, Bestandsverwaltung und Transaktionen für Reiseanbieter. (10.03.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Amadeus IT-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Amadeus IT Group (ISIN: ES0109067019, WKN: A1CXN0, Ticker-Symbol: AI3A) von "verkaufen" auf "halten" hoch.Der drastische Einbruch des weltweiten Reiseverkehrs infolge der Corona-Pandemie habe dem Unternehmen im Geschäftsjahr 2020 rote Zahlen beschert, die allerdings dank einer leichten Erholung des Flugverkehrs in Q4 doch besser als von Donie erwartet ausgefallen seien. Einen konkreten Ausblick für 2021 gebe das Management aufgrund der hohen, durch die Pandemie bedingten Unsicherheiten nicht. Das Geschäftsvolumen werde aber noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau liegen.Nach einem tiefroten Jahr 2020 gehe Donie davon aus, dass das Jahr 2021 wieder im positiven Bereich abgeschlossen werden könne. Trotzdem dürfte es erneut ein äußerst schwieriges und schwaches Jahr werden. Der Analyst erwarte aber eine einsetzende Erholung spätestens im 2. Halbjahr, und dann werde Amadeus durch seine breite Aufstellung von allen Reisesegmenten profitieren. Die realisierten, umfangreichen Kostenreduktionen würden darüber hinaus die Wettbewerbsfähigkeit langfristig stärken.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Amadeus IT Group": Keine vorhanden.