Tradegate-Aktienkurs AlzChem-Aktie:

2,964 EUR +1,26% (29.12.2017, 13:17)



ISIN AlzChem-Aktie:

DE000A0AHT46



WKN AlzChem-Aktie:

A0AHT4



Ticker-Symbol AlzChem-Aktie:

SFP1



Kurzprofil AlzChem Group AG:



Die AlzChem Group AG (ISIN: DE000A0AHT46, WKN: A0AHT4, Ticker-Symobl: SFP1) ist ein vertikal integrierter Hersteller von diversen Chemieprodukten, die auf der NCN-Kette basieren. Dabei handelt es sich um Produkte mit typischer Stickstoff-Kohlenstoff-Stickstoff-Bindung, die in einer Vielzahl von Branchen Anwendung finden. Das Unternehmen hat eine führende Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten, darunter die Märkte für Futtermittelzusatzstoffe und Nahrungsergänzungsmittel. Der strategische Wachstumsfokus und der Schwerpunkt der umfangreichen Forschung und Entwicklung liegen auf dem Geschäftssegment Specialty Chemicals. Das Unternehmen hat rund 1.500 Mitarbeiter an vier Standorten in Deutschland und drei weiteren im Ausland. (29.12.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - AlzChem-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der Aktie der AlzChem AG (ISIN: DE000A0AHT46, WKN: A0AHT4, Ticker-Symobl: SFP1) ab.Nachdem das IPO von AlzChem Anfang 2017 schon gescheitert sei, sei jüngst eine Umplatzierung von Aktien aus dem Bestand der Altaktionäre geplatzt, nachdem im Herbst die AlzChem AG in die börsennotierte AlzChem Group AG (vormals Softmatic AG) eingebracht worden sei. Die Großaktionäre, beispielsweise die LIVIA Corporate Development, hätten insgesamt 18 Mio. Aktien zum Preis von über 3 Euro loswerden wollen. Der Verkauf sollte über die Baader Bank erfolgen. Das Interesse sei allerdings so dürftig gewesen, dass nicht alle Aktien platziert worden seien. In der Konsequenz hätten die Verkäufer die Transaktion abgeblasen. Hinter LIVIA stehe Peter Löw. Löw sei einst CEO und Großaktionär der krachend gescheiterten Arques gewesen. Löw habe damals aber zeitig Kasse gemacht. Dies würden ihm Investoren offenbar immer noch übel nehmen und hätten daher wenig Interesse gehabt, ihm AlzChem-Aktien abzunehmen.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse vom Kauf der AlzChem-Aktie ab. (Analyse vom 29.12.2017)XETRA-Aktienkurs AlzChem-Aktie:2,964 EUR -0,10% (29.12.2017, 12:26)