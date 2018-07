Paris (www.aktiencheck.de) - Die Strafzölle der USA auf Stahl und Aluminium haben das Industriemetall zuletzt wieder in den Fokus der Medien gerückt, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Aluminium bleibt Spielball der HandelspolitikDem stünden die Lagerdaten der London Metal Exchange entgegen. Die Bestände an Aluminium hätten zuletzt nachgegeben. Dies könnte mittelfristig und auch angesichts der derzeit erfolgenden Bodenbildung für wieder steigende Notierungen sprechen. Sinke Aluminium allerdings deutlich unter 2.100 Dollar, würden zunächst einmal weitere Kursverluste drohen. Aluminium bleibe ein Spielball kurzfristiger politischer Ereignisse. Ein Investment erscheine vor diesem Hintergrund deutlich erschwert. Eng abgesichert könnten sich für wagemutige Trader allerdings durchaus Chancen auf der Long-Seite bieten. (06.07.2018/ac/a/m)