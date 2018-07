München (www.aktiencheck.de) - Am Metallmarkt konnten sich die seit Mitte vergangener Woche erfolgten Erholungsansätze fortsetzen, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne.Die weltweite Aluminiumproduktion sei gemäß Daten des International Aluminium Institute (IAI) im Juni 2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat um knapp 3 Prozent auf 5,32 Mio. Tonnen gesunken. Der Produktionsrückgang sei auf China zurückzuführen, wo laut IAI im Jahresvergleich sechs Prozent weniger Aluminium hergestellt worden sei, habe die Commerzbank im "TagesInfo Rohstoffe" berichtet. Außerhalb Chinas sei die Aluminiumproduktion dagegen gestiegen.Im gesamten ersten Halbjahr habe die globale Aluminiumproduktion ebenfalls unter dem Vorjahresniveau gelegen. Auch hier sei der Grund in China zu finden. Aus Umweltschutzgründen seien in der Volksrepublik zu Jahresbeginn die Erzeugung von Aluminium zurückgefahren worden. (Ausgabe vom 24.07.2018) (25.07.2018/ac/a/m)