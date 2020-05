Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

35,545 EUR +2,36% (05.05.2020, 14:36)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

38,01 USD +0,26% (04.05.2020, 22:10)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (05.05.2020/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO).Die Q1-Zahlen seien überzeugend ausgefallen und hätten sowohl beim Nettoumsatz (+15,0% y/y auf 5,05 Mrd. USD) als auch ergebnisseitig (u.a. bereinigtes EPS: 1,09 (Vj: 0,90) USD) die Analystenprognosen (4,58 Mrd. USD bzw. 0,97 USD) sowie den Marktkonsens deutlich übertroffen. Überlagert worden sei das Zahlenwerk durch die Rücknahme des Ausblicks für 2020 (Anstieg des bereinigten EPS auf 4,39 bis 4,51 (Vj.: 4,22) USD) und für 2020 bis 2022 (jährlicher Anstieg des bereinigtes EPS um 4% bis 7%), den Verzicht auf einen neuen Ausblick sowie den angekündigten Stopp des Aktienrückkaufprogramms (Volumen: 1 Mrd. USD). An der Dividendenpolitik halte Altria fest. Risiken durch Covid-19 sehe Altria v.a. für die Zigarettennachfrage in den USA sowie für die Beteiligung an Anheuser-Busch InBev (u.E. hohes Wertberichtigungsrisiko).Lusebrink reduziere seine Prognosen für 2020 (EPS berichtet: 3,94 (alt: 4,21) USD; EPS bereinigt: 4,26 (alt: 4,43) USD; DPS: 3,36 (alt: 3,46) USD) und 2021 (EPS berichtet: 4,24 (alt: 4,69) USD; EPS bereinigt: 4,35 (alt: 4,73) USD; DPS: 3,44 (alt: 3,70) USD).Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "verkaufen"-Rating für die Altria-Aktie. Das Kursziel werde von 41 USD auf 35 USD gekappt. (Analyse vom 05.05.2020)Börsenplätze Altria-Aktie: