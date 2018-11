Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:

55,45 EUR -3,98% (12.11.2018, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

61,92 USD -2,37% (12.11.2018, 20:04)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (12.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von Jonas Lerch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jonas Lerch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Schlechte Nachricht für die Tabak-Giganten. Die US-Gesundheitsbehörde FDA wolle Menthol-Zigaretten verbieten. Die Altria-Aktie verliere acht Milliarden Dollar an Börsenwert - in 15 Minuten. Das Paper des Tabakkonzerns rutsche von 64,60 auf 61,30 Dollar ab.DER AKTIONÄR rate, jetzt nicht in Panik zu geraten. Noch sei es ein Plan der FDA. Ob die US-Gesundheitsbehörde diesen tatsächlich durchsetzen könne, stehe in den Sternen. Big Tobacco habe bis jetzt noch jede Krise überstanden.Anleger sollten den Stopp der Altria-Aktie bei 41 Euro im Auge behalten, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2018)Börsenplätze Altria-Aktie: