Kurzprofil Altria:



Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (02.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Tabakriesen Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE Ticker-Symbol: MO) unter die Lupe.Die US-Wettbewerbshüter hätten sich gegen den Einstieg des US-Tabakriesen Altria bei der umstrittenen E-Zigarettenfirma Juul ausgesprochen. Altria und Juul hätten eine Zusammenarbeit gestartet, die den Wettbewerb aushebele, habe die Behörde FTC in der Nacht zu Donnerstag mitgeteilt.Der Marlboro-Hersteller sei im Dezember 2018 für 12,8 Mrd. USD mit 35% bei Juul eingestiegen. Der finanzielle Kraftakt sei die größte Investition in der Geschichte des US-Konzerns gewesen. Altria habe unterdessen mitgeteilt, man werde sich gegen die Entscheidung zur Wehr setzen.Die Beteiligung an der umstrittenen E-Zigarettenfirma Juul habe sich mittlerweile für Altria zu einem immer teureren Debakel entwickelt. Im vierten Quartal habe der Konzern weitere 4,1 Mrd. USD auf das Investment abgeschrieben. Zuvor habe Altria den Wert der Beteiligung bereits um 4,5 Mrd. USD nach unten korrigiert. Juul stehe wegen der starken Verbreitung von E-Zigaretten unter Jugendlichen in den USA schon länger heftig in der Kritik und sei mit vielen Klagen konfrontiert.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Altria-Aktie: