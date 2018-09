NYSE-Aktienkurs Altria-Aktie:

61,31 USD -2,11% (13.09.2018, 21:12)



ISIN Altria-Aktie:

US02209S1033



WKN Altria-Aktie:

200417



Ticker-Symbol Altria-Aktie:

PHM7



NYSE Ticker-Symbol Altria-Aktie:

MO



Kurzprofil Altria Group Inc.:



Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) ist ein international tätiger Konzern, der neben Tabak-Produkten auch Weine und verschiedene Finanzdienstleistungen anbietet. Zu den bekanntesten Produkten des Unternehmens gehören die Zigarettenmarken Marlboro und L&M sowie die Zigarrenmarke Black & Mild. Daneben produziert und vermarktet Altria Dutzende weiterer Zigarettenmarken und eine große Anzahl an Weinsorten. Der Kernbereich der Altria Group ist der amerikanische Tabakmarkt, jedoch verkauft Altria sowohl Tabak wie auch seine anderen Produktlinien in mehr als 150 Ländern - besonders auf den amerikanischen Kontinenten, in Europa und in Asien. (13.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Altria-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Tabakkonzerns Altria Group Inc. (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) unter die Lupe.Die US-Gesundheitsbehörde FDA stelle E-Zigaretten in den USA auf den Prüfstand. Dies habe am Mittwoch beim Tabakkonzern Altria zu einer richtigen Kursexplosion geführt. Die Altria-Aktie habe gestern den höchsten Tagesgewinn seit 2008 verzeichnet. Mit dem jüngsten Kurssprung sei auch die 200-Tage-Linie zurückerobert worden. Charttechnisch gesehen habe das Papier erstmal nun Luft bis 65 USD. Und sollte auch diese Hürde genommen werden seien deutlich höhere Kurse möglich, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV ". (Analyse vom 11.09.2018)Börsenplätze Altria-Aktie:Xetra-Aktienkurs Altria-Aktie:52,35 EUR -4,00% (13.09.2018, 17:35)