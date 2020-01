Frauen verdienen weniger als Männer

Frauen bekommen Kinder und arbeiten dadurch eine gewisse Zeit nicht. Zwar werden diese Kindererziehungszeiten für die Rente angerechnet, dennoch fehlt in der Regel bares Geld auf dem Konto.

Viele Frauen arbeiten nach einer Geburt in Teilzeit und verdienen somit weniger Geld, wodurch auch die Einzahlungen in die Rentenkasse geringer ausfallen.

Frauen verdienen im Schnitt rund 21 Prozent weniger als Männer – das Gender Pay Gap ist real.

Geld verdienen: Diese Möglichkeiten gibt es

Frauen haben vier Möglichkeiten, Einkommen zu generieren:



Durch selbstständige Arbeit. Durch eine angestellte Tätigkeit. Durch Dividenden und Wertpapiererträge. Durch Erbschaften, Lottogewinne, Glücksspielgewinne und sonstige Zufallszahlungen.

Da auf die vierte Möglichkeit nicht gesetzt werden kann, sind es die ersten drei Varianten, die in den Fokus rücken. Schließlich ist es Glück, wenn am Casino-Tisch die Kugel auf die gesetzte Zahl rollt oder ein Sportevent genauso ausgeht, wie man gewettet hat. Zwar ist es möglich, zum Beispiel über Sportwetten Geld zu gewinnen, und Dank des richtigen Anbieters und der richtigen Zahlungsweise wie zum Beispiel PayPal, das ein sogenanntes E-Wallet ist, das eigene Konto aufzubessern. Dennoch ist dies keine zuverlässige Strategie, um die eigene Altersvorsorge in die Hand zu nehmen.



Eine angestellte Tätigkeit oder eine Selbstständigkeit sind daher der entscheidende und auch übliche Schritt, um Vermögen aufzubauen, das dann sinnvoll investiert werden kann. Die eigene Arbeitskraft ist der Schlüssel zu einer soliden Absicherung. Um die eigene Arbeitskraft zu schützen ist es zunächst wichtig, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen. Schließlich kann immer etwas Unvorhergesehenes passieren, dass dazu führt, dass es gesundheitlich nicht mehr möglich ist zu arbeiten.



Private Vorsorge als Ergänzung zur gesetzlichen Rente

Im nächsten Schritt geht es darum, nicht nur in die gesetzliche Rentenkasse einzuzahlen, denn von diesen Auszahlungen werden aufgrund des demografischen Wandels später die wenigsten leben können. Private Vorsorge ist entscheidend, um eine ausreichende Absicherung für später zu erreichen. Neben der Möglichkeit eine private Rentenversicherung abzuschließen oder in die Rürup- beziehungsweise Riester-Rente einzuzahlen, ist eine weitere Option am Aktienmarkt zu investieren und über ein eigenes Depot angelegtes Geld zu vermehren.







Altersvorsorge per ETF: Momentan eine gute Option

Eine beliebte Variante dafür sind ETFs (Exchange-traded fund), also Indexfonds. Diese Geldanlage ist ein Fonds, der einen Index abbildet und den Vorteil hat, dass auf diese Weise gleich in hunderte oder tausende Werte investiert werden kann und nicht nur in eine Einzelposition. Dadurch wird das Risiko stark gestreut.



Ein Beispiel ist zum Beispiel der MSCI World-Index, der die Aktienmärkte von 23 Industrienationen beinhaltet. Wenn Anleger nun in einen Fonds investieren, der diesen Index abbildet, berücksichtigen sie somit 1.650 Unternehmen zugleich. Trotz aller Börsen-Crashs und Wirtschaftskrisen in den letzten Jahrzehnten hat der MSCI World pro Jahr im Schnitt eine Rendite von 7 Prozent erzielt, ein Wert, den heutzutage kein Festgeld mehr liefern kann. Wer also sein Geld mit einem langfristigen Horizont anlegt, kann auf lange Sicht profitieren. Ein gewisses Restrisiko bleibt immer, aber das ist eben der Preis für die höhere Rendite.



Schon mit kleinen Beträgen kann die private Vorsorge angegangen werden

Das Thema Altersvorsorge sollte nicht unter den Teppich gekehrt werden. Private Vorsorge ist nicht nur möglich, wenn ein üppiges Einkommen zur Verfügung steht. Schon mit 25 Euro im Monat kann ein ETF-Wertpapiersparplan bespart werden - dieser Betrag sollte in der Regel ohne Probleme bei Konsumausgaben abgezwackt werden können. Je mehr Geld eingesetzt wird, desto besser ist es natürlich - entscheidend ist aber zunächst, dass sich Frauen die Gefahren bewusst machen.



Sich um seine eigene Altersvorsorge zu kümmern sollte keine Last mehr sein, sondern etwas, das mit Strategie und Planung angegangen wird. Entscheidend ist dafür zunächst das eigene Mindset zu verändern, denn nur wer bereit ist sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, kann auch tatsächlich etwas erreichen. (23.01.2020/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Dem Thema Altersvorsorge blickt wohl niemand gerne in die Augen. Zu groß sind die Unsicherheit, die Stolperfallen und die Angst, trotz jahrzehntelanger Berufstätigkeit nicht ausreichend in die Rentenkasse eingezahlt zu haben und in der Altersarmut zu landen. Leider sind diese Sorgen berechtigt, gerade für Frauen.So führen viele Umstände dazu, dass Frauen im Schnitt auf das gesamte Leben gerechnet rund 400.000 Euro weniger verdienen als Männer - das ist der Wert einer Eigentumswohnung.Gründe dafür gibt es viele:Viele Frauen verlassen sich auf ihre Männer, gehen nur in Teilzeit arbeiten und kümmern sich um die Kinder, während die Männer in Vollzeit beschäftigt sind und den Großteil des Geldes nach Hause bringen. Grundsätzlich kann dieses Modell funktionieren, eine Trennung des Paares, eine Krankheit oder der unerwartete Tod können jedoch dazu führen, dass Frauen ohne die finanzielle Absicherung des Mannes dastehen und dann auch in der Rente plötzlich zu wenig Geld zur Verfügung haben, um ihren Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Von einer Rentenlücke ist in diesem Fall die Rede, die am besten mit privater Vorsorge gefüllt wird.Finanzielle Unabhängigkeit ist daher das A und O und fängt nicht erst beim Thema Altersvorsorge an. Dennoch ist das natürlich ein wichtiger Teil des Ganzen, schließlich steht die Rente nun mal irgendwann an, auch wenn das in jungen Jahren noch ganz weit weg erscheint.Um sich dieser Wahrheit zu stellen und finanzielle Unabhängigkeit anzustreben, ist es essenziell, dass Frauen sich um ihre Altersvorsorge kümmern. Der erste Schritt dafür ist Geld zu verdienen und dann, dieses klug einzusetzen und zu vermehren.