Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA)-Chef Elon Musk habe den Streit mit der US-Börsenaufsicht SEC beilegen können und müsse seine Äußerungen (Tweets) in sozialen Medien in Zukunft von einem Anwalt genehmigen lassen. Tesla habe 2,7% zulegen können.



Stärker zulegen können hätten mit Blick auf wieder anziehende Renditen auch die US-Banken wie z.B. JPMorgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) (+1,4%), Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) (+1,4%) und Citigroup (ISIN: US1729674242, WKN: A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C) (+2,2%).



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) (-0,6%) habe unter Meldungen gelitten, wonach die US-Flugaufsicht FAA das Stabilisierungssystem MCAS der Maschinen vom Typ 737 MAX bereits im vergangenen Jahr ins Visier genommen habe. Die Inspektoren hätten sogar erwogen, einen Flugstopp zu verhängen, weil Boeing ein Warnsystem für Fehlfunktionen des MCAS deaktiviert habe.



In den USA würden heute GE (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE), GM (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM), MasterCard (ISIN: US57636Q1040, WKN: A0F602, Ticker Symbol: M4I, NYSE-Symbol: MA), McDonalds (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD), Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE Ticker-Symbol: MRK) und Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) vorbörslich, gegen Börsenschluss dann Mondelez (ISIN: US6092071058, WKN: A1J4U0, Ticker-Symbol: KTF) und Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) sowie AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nachbörslich Quartalszahlen vorlegen. (30.04.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) hat gestern nach Börsenschluss ihr Q1-Ergebnis vorgelegt und verfehlte dabei die Umsatzerwartungen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Mit einem Plus von 15% habe der Umsatz in der Werbesparte den schwächsten Zuwachs seit 2015 verzeichnet und damit die Sorge genährt, dass Alphabet Marktanteile bei digitaler Werbung an Konkurrenten wie z. B. Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ Ticker-Symbol: FB) verlieren könnte. Im nachbörslichen Handel hätten die Alphabet-Aktien 7,3% nachgegeben.