Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

994,40 EUR +0,74% (24.06.2019, 08:17)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

990,80 EUR (21.06.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.125,37 USD (21.06.2019)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (24.06.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Ein steiniger Weg - ChartanalyseDer Ende 2018 bei einem Kursstand von 970,11 USD begonnene Aufwärtstrend der Aktien von Google-Mutter Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) führte den Wert zunächst rasant nach Norden und sogar auf ein neues Allzeithoch bei 1.289,27 USD, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Doch die Reaktion der Anleger auf die Zahlen zum ersten Quartal, die am 29. April dieses Jahres veröffentlicht worden seien, habe für ein jähes Ende der Rally gesorgt. Mit einem großen Abwärtsgap habe der Wert am Folgetag im Bereich des früheren Rekordhochs bei 1.186,89 USD eröffnet und diese Talfahrt bis Anfang Juni fortgesetzt. In der Spitze sei der Wert bis auf 1.025,14 USD und damit an eine langfristige Aufwärtstrendlinie zurückgefallen. Diese habe allerdings von den Bullen verteidigt und so zum Ausgangspunkt für eine erste Erholung werden können. Im Rahmen des seither laufenden Anstiegs hätten die Aktien zuletzt auch den Widerstand bei 1.095,46 USD überwunden.Ausblick: Noch könne beim laufenden Anstieg nur von einer kurzfristigen Erholung gesprochen werden. Sollten jedoch zwei nahe Kursbarrieren überschritten werden, könnte sich die Aufwärtstendenz deutlich ausweiten.Die Long-Szenarien: Um den Anstieg fortzusetzen, müssten die Aktien von Alphabet zunächst über den Widerstand bei 1.127,50 USD ausbrechen. Sollte dies gelingen, wäre eine Kaufwelle bis 1.146,91 USD und darüber bereits bis an die markante Barriere bei 1.186,89 USD zu erwarten. Dort könnten die Bären zuschlagen und den Abwärtstrend fortsetzen. Ein nachhaltiger Ausbruch über die Hürde hätte dagegen ein Longsignal und einen Aufwärtsimpuls bis 1.231,71 USD zur Folge.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: