Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.054,90 EUR +0,63% (19.03.2019, 17:10)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.198,56 USD +0,84% (19.03.2019, 17:10)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (19.03.2019/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Analyst Justin Post von BofA Merrill Lynch Research:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Justin Post, Aktienanalyst bei BofA Merrill Lynch Research, die Aktien von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von BofA Merrill Lynch Research gehen davon aus, dass die Keynote von Alphabet Inc. anlässlich der Game Developers Conference Aufschluss über die Zukunft des Gaming-Marktes geben könnte. Am Markt werde weithin damit gerechnet, dass Alphabet eine kommerzielle Version seines Yeti-Projekts vorstellen werde, ebenso wie ein Gerät mit einer TV-Verbindung.Damit könnte Google vor dem ersten bedeutenden Release im mehr als 100 Mrd. USD schweren Spielemarkt stehen. Analyst Justin Post sieht eine Möglichkeit für das Unternehmen seine Cloud-Aktivitäten zu erweitern. Alphabt werde aber angesichts der Marktmacht von Microsoft und Sony einen schweren Stand haben.In ihrer Alphabet-Aktienanalyse halten die Analysten von BofA Merrill Lynch Research am Votum "buy" fest und bestätigen das Kursziel von 1.350,00 USD.Börsenplätze Alphabet-Aktie:XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:1.051,35 EUR +0,62% (19.03.2019, 16:45)