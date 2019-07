Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.115,4 EUR -0,61% (29.07.2019, 08:47)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.128 EUR (26.07.2019)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.245,22 USD (26.07.2019)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (29.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Alphabet: Mit aller Macht zum Allzeithoch - ChartanalyseMit der Verteidigung einer mittelfristigen Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 1.025,00 USD setzten sich die Käufer bei den Aktien von Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) erfolgreich gegen einen nach dem Allzeithoch bei 1.289,27 USD begonnenen Ausverkauf zur Wehr, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese im Juni startende Erholung habe den Wert innerhalb weniger Wochen über die Hürden bei 1.062,00 und 1.095,46 USD geführt. Zwar sei Ende Juni eine leichte Korrektur gefolgt, diese sei jedoch noch vor der Unterstützung bei 1.062,00 USD gestoppt worden und sei in einem Ausbruch über den Widerstand bei 1.146,91 USD gemündet. Am früheren Zwischenhoch bei 1.158,52 USD habe Mitte Juli eine weitere Korrektur eingesetzt, die bei 1.120,92 USD auf Käufer getroffen habe. Mit der positiven Reaktion der Marktteilnehmer auf die am vergangenen Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen sei es zu einem gewaltigen Kurssprung gekommen, der nahe Widerstände direkt überschritten und den Wert bis an die Hürde bei 1.273,89 USD angetrieben habe.Ausblick: Das Kursfeuerwerk vom Freitag könnte dazu führen, dass die Aktien von Alphabet in Kürze neue Höchststände erreichen würden. Dennoch dürften die Bullen jetzt in ihren Bemühungen nicht nachlassen.Die Long-Szenarien: Solange die Aktien über der 1.231,71 USD-Marke notieren würden, sei mit der Fortsetzung des Kursanstiegs bis an die Rekordmarke bei 1.289,73 USD zu rechnen. Werde die Barriere durchbrochen, könnte der Wert bis 1.310,00 USD und darüber bis an das mittelfristige Kursziel bei 1.350,00 USD steigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: