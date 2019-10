Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.134,00 EUR +0,09% (30.10.2019, 12:51)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.260,66 USD -2,20% (29.10.2019, 21:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (30.10.2019/ac/a/n)



Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL).Während der Umsatzanstieg in Q3/2019 von 20,0% y/y in etwa im Rahmen der Erwartungen gewesen sei, habe der Nettogewinn mit einem überraschend deutlichen Rückgang von 23,1% y/y enttäuscht. Der deutliche Gewinnrückgang resultiere vor allem daher, dass Alphabet nun keine Gewinne mehr mit seinen Beteiligungen habe ausweisen können, sondern nun hier sogar Verluste habe verzeichnen müssen. Leider habe Alphabet hierzu keine näheren Angaben gemacht. In den vergangenen Wochen hätten sich die Bewertungen von nicht an der Börse gelisteten Unternehmen als zu hoch erwiesen, wodurch es zu einigen - teils drastischen (siehe Wework) - Bewertungskorrekturen gekommen sei. Diese Entwicklung spiegele sich nun auch in der Bilanz von Alphabet wider.Jost habe seine EPS-Prognose für 2019 auf 45,92 (alt: 46,83) USD leicht gesenkt. Für 2020 habe der Analyst seine EPS-Prognose hingegen auf 52,58 (alt: 51,73) USD erhöht. Nach wie vor sehe Jost die langfristigen Perspektiven von Alphabet sehr positiv. Alphabet sei aber aufgrund seines Geschäftsmodells permanent gefährdet durch Skandale bzw. Imageschäden oder Maßnahmen zur Beschränkung der Marktmacht, was die zahlreichen EU-Strafen zeigen würden.Bei einem unveränderten Kursziel von 1.340,00 USD bestätigt Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, sein "halten"-Rating für die Alphabet A-Aktie. (Analyse vom 30.10.2019)