Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.146,20 EUR -0,05% (29.10.2019, 10:26)



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.144,00 EUR -1,95% (29.10.2019, 10:16)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.288,98 USD +1,95% (28.10.2019, 21:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (29.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Der US-Internetkonzern habe ein gemischtes drittes Quartal abgeliefert. Zwar habe die Umsatzentwicklung von Google überzeugen können, doch steigenden Kosten würden auf die Gewinne drücken. Vor einem Jahr hätten aber positive Effekte der US-Steuerreform den Überschuss hochgetrieben. Zugleich hätten jetzt Bewertungsverluste bei Investitionen in andere Firmen auf dem Ergebnis gelastet. Der Google-Mutterkonzern habe dazu jedoch keine Details genannt. Außerdem hätten auch Investitionen in den Ausbau des Cloud-Geschäfts den Gewinn gedrückt.Kurz vor der Zahlenvorlage habe auch ein Bericht über Übernahmepläne von Alphabet für Aufsehen gesorgt. Laut Medienberichten wolle die Google-Mutter den Fitnessband-Pionier Fitbit kaufen. Angaben zum Preis habe es zunächst nicht gegeben.Die gemischte Zahlen von Alphabet sollten die Anleger nicht verunsichern. Die langfristigen Wachstumsaussichten würden stimmen, wie der Umsatzanstieg von 20% zeige. "Der Aktionär" empfehle langfristig orientierten Anlegern weiterhin dabeizubleiben, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Alphabet-Aktie: