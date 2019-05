Charttechnisch positiv: Ein RSI von 28 markierte bei der Alphabet-Aktie oft eine Umkehr des kurzfristigen Abwärtstrends, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2019)



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (15.05.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Die Aktien im NASDAQ seien gestern von einer deutlichen Erholungsbewegung erfasst worden. Gaming-Aktien wie Electronic Arts, Software-Aktien wie Adobe und sogar Chip-Aktien wie AMD hätten teils deutliche Zuwächse verzeichnen können. Kein Teil der Erholungsrally sei die Aktie von Google gewesen - wohl auch weil die Analysten von Morgan Stanley gewarnt hätten."An Alphabets Fähigkeit langfristig innovativ zu bleiben, um die Monetarisierung und Reichweiten ihres Ökosystems zu verbessern, hat sich nichts geändert", hätten die Analysten von Morgan Stanley in einer Studie von Dienstag geschrieben. Kurzfristig sehe es aufgrund von YouTube und dem langsameren Wachstum jedoch düster für die Aktie aus.Der Werbeumsatz von Google sei im ersten Quartal nur um 15 Prozent angewachsen - im Vorjahr seien es noch 24 Prozent gewesen. Laut Finanzchefin Ruth Porat seien es insbesondere Änderungen an dem YouTube-Algorithmus gewesen, der für weniger Engagement und Umsatzwachstum gesorgt habe.So seien beispielsweise die Werbe-Möglichkeiten für Videos, auf denen YouTube Fake-News oder Verschwörungstheorien vermutet worden seien, deutlich eingeschränkt worden. Die kurzfristigen Erlöse würden damit hinter der langfristigen Entwicklung der Marke YouTube gestellt.Jedoch habe YouTube-Chef Robert Kyncl bereits eine Lösung parat: "Während jede andere Medienfirma auf eine Paywall setzt, werden wir in die entgegengesetzte Richtung gehen."Gleichzeitig solle der Shopping Service überarbeitet werden und eine neue Shopping App auf den Markt kommen. Google wolle hier den Anschluss an Amazon nicht verlieren. Vielversprechend könnte auch ein Shopping Feature für YouTube werden, der Zuschauern die Möglichkeit biete, während des Streams ein Produkt zu kaufen.Die Schwächen im Werbegeschäft würden kurzfristig auf die Kurse drücken - langfristig könnten die Lösungsansätze jedoch den Umsatz wieder antreiben.Die 200-Tage-Linie bei 1.137 Dollar und die 90-Tage-Linie bei 1.139 Dollar seien gerissen worden. Der Relative-Stärke-Index notiere mit 31 Punkten nahe dem überkauften Bereich.