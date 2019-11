Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.194,00 EUR +0,24% (28.11.2019, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.193,00 EUR 0,00% (28.11.2019, 15:43)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.312,13 USD -0,07% (27.11.2019, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (28.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Nicola Hahn vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nicola Hahn von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Werfe man einen Blick auf die Aktienkurse von Reiseportalen wie Expedia oder Trip Advisor, so sei unschwer zu erkennen, dass hier einiges im Argen liege. Die Expedia-Aktie sei nach einem Gewinneinbruch um mehr als 27 Prozent gefallen. Die Trip Advisor-Aktie notiere nahe einem Mehrjahrestief. Die extreme Abhängigkeit von Googles Ranking bei den Suchanfragen könnte schon bald das Ende für die Reiseportale bedeuten, meine ein Experte.Das grundlegende Problem sei, dass Google zunehmend nur die bezahlten Suchergebnisse oben erscheinen lasse. Folglich müssten Expedia und Co. tief in die Tasche greifen, um Kunden zu werben. Somit erkläre sich auch der extreme Gewinneinbruch um 22 Prozent auf 401 Mio. Dollar, der zum größten Teil auf hohe Werbeausgaben zurückzuführen sei.Laut Chamath Palihapitiya, ehemaliger Manager bei Facebook und Anteilseigner an Virgin Galactic, laufe den Unternehmen, die von Google abhängig seien, die Zeit davon."Je länger es für Google dauert, sich unabhängiger vom Werbe-Business zu machen, desto gefährlicher wird es für diese Unternehmen ( ) Wenn das Geschäftsmodell zum größten Teil von Google abhängig ist, dann sind die mittel- bis langfristigen Aussichten sehr düster; dein Unternehmen ist im Grunde genommen kaputt, nur du weißt es noch nicht", so Palihapitiya.Tatsächlich habe das Wachstum in Googles-Kerngeschäft im letzten Quartal bei "nur" 17 Prozent und damit drei Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen.Die Lage bei den Reiseportalen bleibe weiter angespannt. Reihenweise hätten die Analysten die Papiere von Expedia und TripAdvisor nach den Quartalszahlen Anfang November heruntergestuft. Die Titel würden nur etwas für erfahrene Trader bleiben. Konservative Investoren sollten vorerst die Finger davon lassen.Alphabet gehört dahingegen in jedes Langfrist-Depot, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.11.2019)