Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Alphabet-C-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-C-Aktie:

2.226,50 EUR +2,18% (28.04.2022, 15:19)



XETRA-Aktienkurs Alphabet-C-Aktie:

2.222,00 EUR +1,41% (28.04.2022, 15:01)



NASDAQ-Aktienkurs Alphabet-C-Aktie:

2.300,41 USD -3,75% (27.04.2022, 22:00)



ISIN Alphabet-C-Aktie:

US02079K1079



WKN Alphabet-C-Aktie:

A14Y6H



Ticker-Symbol Alphabet-C-Aktie:

ABEC



NASDAQ-Symbol Alphabet-C-Aktie:

GOOG



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Zu den angebotenen Applikationen gehören beispielsweise der Emaildienst Google Mail, die Social-Network-Plattform Google+ und der Webbrowser Google Chrome. Das geografische Produktangebot umfasst den Kartendienst Google Maps, den Locationdienst Google Local Search und die Satellitenkarten von Google Earth, für welche der Konzern gezielt Reiseratgeber aufkauft. Über die Anwendung Indoor-Maps können Innenraumkarten für Flughäfen, Museen, Einkaufszentren und Veranstaltungshallen eingesehen werden.



Außerdem ist das Unternehmen im Hard- und Softwaremarkt für Smartphones und Tabletcomputer aktiv, welche es mit dem Betriebssystem Android und eigenen Smartphones wie dem Nexus bedient. Die Innovationen des Unternehmens in der Suchmaschinen-, Smartphone- und Internetwerbungsindustrie haben Google zu einer der bekanntesten Marken weltweit gemacht. Zur Alphabet-Holding zählen außerdem das Bio-Unternehmen Calico oder das Technologieunternehmen NestLabs.



Im Oktober 2015 wurde der Konzern Alphabet gegründet und löste damit den bestehenden Namen Google ab - dadurch sollen die einzelnen Unternehmensteile wie das Web-Geschäft (weiterhin unter dem Namen Google) oder die Entwicklung selbstfahrender Autos unabhängiger als einzelne Tochtergesellschaften arbeiten. Die Google-Aktien wurden bei diesem Vorgang zu Alphabet-Aktien umgewandelt. (28.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Alphabet Inc. (ISIN: US02079K1079, WKN: A14Y6H, Ticker-Symbol: ABEC, NASDAQ-Symbol: GOOG) - Mutterkonzern von Google und YouTube - veröffentlichte diese Woche (26.04.2022) nachbörslich seine Geschäftszahlen für das erste Quartal des Jahres (2022), so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Die erste Kursreaktion sei aufgrund der niedriger als erwartet ausfallenden Gewinne negativ ausgefallen. Ein genauerer Blick auf die veröffentlichen Ergebnisse könnte sich jedoch lohnen.Das in Kalifornien ansässige Unternehmen habe gemischte Ergebnisse für das erste Quartal (2022) gemeldet. Der Bruttoumsatz habe leicht unter den allgemeinen Erwartungen gelegen, was vor allem auf das langsamere Wachstum der YouTube-Werbeeinnahmen zurückzuführen sei. Als Ursache würden zum einen die geopolitischen Spannungen in Europa und zum anderen die steigende Nachfrage für die noch nicht monetarisierten "Short Videos" auf der Videoplattform genannt. Außerdem gebe das Management erhöhte Investitionsausgaben in der Cloud-Sparte und dem Personalaufwand an. Ebenfalls hervorzuheben sei die Bekanntgabe eines Aktienrückkaufprogramms in Höhe von USD 70 Milliarden.Die erwarteten Betriebsergebnisse übertreffe Alphabet jedoch knapp um zwei Prozent. Zudem liege das Wachstum in den Suchumsätzen 24 Prozent über den Erwartungen. Die Wachstumsraten im Kerngeschäft von Alphabet seien vor allem auf die gestiegene Nachfrage nach Offline-Shopping und Reisen zurückzuführen.Schließlich betone die Chef-Etage, dass die Umsatzentwicklungen für das restliche Jahr im Vergleich zu den starken Vorjahresergebnissen mit Vorsicht zu genießen seien.Bei Bloomberg würden 54 Analysten die Aktie auf "buy", kein Analyst auf "hold" und kein Analyst auf "sell" mit einem durchschnittlichen 12-monatigen Preisziel von USD 3.269,02 setzen.Hervorzuheben sei unter anderem das Cloud-Geschäft. So könnte das Unternehmen vom starken Wachstum des weltweiten Cloud-Umsatzes in der Zukunft profitieren. Das Fundament sei in der Vergangenheit bereits gelegt worden - die Cloud-Sparte habe mit einem Umsatzwachstum von knapp 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (2021) punkten können. Ferner erscheine diese Wachstumssparte des Unternehmens resistent gegenüber den aktuellen Inflationssorgen, welche laut Management keine Auswirkungen auf die Cloud-Ausgaben für Infrastruktur und Automatisierung haben sollten, zu sein. Geopolitische Unsicherheiten könnten zudem zu einer erhöhten Nachfrage nach Sicherheit führen.Viel Hoffnung ruhe im künftigen Wachstum der Videoplattform YouTube. Die bereits erwähnten Kurzvideos hätten in den vergangenen Monaten eine rasante Entwicklung erlebt und würden inzwischen über 30 Milliarden Aufrufe täglich erreichen. Trotz einer geplanten Monetarisierung der Videoclips könnten sich jene allerdings kurzfristig als weniger rentabel erweisen. Dies sei darin begründet, dass eine kürzere Anzeigedauer der Werbung für Werbetreibende zu einer schwierigeren Produktkonversion führen könnte und schließlich für geringere Werbeeinnahmen für YouTube sorgen könnte.Zu guter Letzt könnte sich der im Juli (2022) anstehende Aktiensplit kurz- bis mittelfristig positiv auf den Aktienkurs auswirken. Der Split im Verhältnis 1:20 sorge dafür, dass die Aktie psychologisch günstiger erscheine und für Anlegerinnen und Anleger besser zugänglich sei.Mit einer niedrigeren Notierung könnte sich die Aktie auch für die Aufnahme in Indices wie den Dow Jones Industrial qualifizieren und damit weitere Nachfrage erfahren - etwa durch Index-abbildende ETFs, die Aktien physisch im Besitz halten müssen, um diesen zu replizieren, so die Bank Vontobel Europe AG. (Analyse vom 28.04.2022)