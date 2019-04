Börsenplätze Alphabet-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.074 EUR -6,23% (30.04.2019, 09:12)



Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.070,2 EUR -7,66% (30.04.2019, 09:27)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.296,2 USD (29.04.2019)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (30.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die A-Aktie von Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Kurz vor der Zahlenvorlage zum ersten Quartal 2019 habe die Aktie der Google-Mutter Alphabet bei 1.289,27 US-Dollar ein neues Rekordhoch markiert. Doch nachbörslich die Ernüchterung: Beim Umsatz im Berichtszeitraum liege Alphabet unter den Erwartungen der Analysten, die Papiere würden rund fünf Prozent abschmieren.Eine weitere EU-Milliardenstrafe habe den Gewinn des Google -Mutterkonzerns Alphabet zu Jahresbeginn gedrückt. Verglichen mit dem Vorjahreswert sei der Überschuss unter dem Strich um knapp 30 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar (6,0 Mrd. Euro) gesunken.Der Umsatz habe angesichts weiter sprudelnder Werbeeinnahmen um rund 17 Prozent auf 36,3 Milliarden Dollar zugelegt, sei jedoch unter der Schätzung von 37,3 Milliarden Dollar geblieben.Die EU-Kommission habe im März zum dritten Mal eine hohe Strafe gegen Google verhängt. Wegen Behinderung anderer Anbieter im Suchmaschinengeschäft sei der Konzern zu einer Zahlung von rund 1,5 Milliarden Euro verdonnert worden. Die habe nun deutliche Spuren in der Bilanz hinterlassen. Trotzdem habe Alphabet einen Gewinn von 11,90 Dollar je Aktie erzielt, im Schnitt hätten die Analysten mit 10,61 Dollar pro Papier gerechnet.Investierte Anleger sollten bei der Alphabet-Aktie dabeibleiben, ein Stopp bei 850,00 Euro sichert nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link