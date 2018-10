XETRA-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

968,41 EUR +0,63% (25.10.2018, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Alphabet-Aktie:

1.103,59 USD +4,40% (25.10.2018, 22:00)



ISIN Alphabet-Aktie:

US02079K3059



WKN Alphabet-Aktie:

A14Y6F



Ticker-Symbol Alphabet-Aktie Deutschland:

ABEA



Nasdaq Ticker-Symbol Alphabet-Aktie:

GOOGL



Kurzprofil Alphabet Inc.:



Alphabet Inc. (vormals Google Inc.) (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) ist eine global agierende Holding, die unter ihrem Dach verschiedene Tochterunternehmen verwaltet. Die größte davon ist Google - die Online-Suchmaschine wird weltweit am häufigsten verwendet und wird in über 130 verschiedenen Sprachen angeboten. Alphabet Inc. hat ihren Sitz in Mountain View im Silicon Valley. (26.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Alphabet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetkonzerns Alphabet Inc. (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) unter die Lupe.Um sich inmitten der Korrektur zu behaupten, hätte Alphabet starke Zahlen zum dritten Quartal liefern müssen. Der Internet-Gigant könne aber nur die Gewinnerwartungen übertreffen und beim Umsatz bleibe Alphabet hinter den Schätzungen zurück. Die Anleger würden enttäuscht reagieren.Insgesamt sei Q3 ein solides Quartal des US-Konzersn gewesen. Anleger würden allerdings das leicht schwächelnde Umsatzwachstum abstrafen. Positive Signale würden sich dagegen im Detail finden lassen: Hier seien z.B. die stabilen TAC zu nennen, die einen großen Teil der Umsatzkosten darstellen würden. Anleger lassen nach den Zahlen die Gewinne laufen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Alphabet-Aktie:933,00 EUR -4,03% (26.10.2018, 09:19)